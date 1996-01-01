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Дальрыбпроект" поможет наладить рыбопереработку
Правительство стимулирует развитие рыбопереработки на российском берегу. В феврале 2008 г. началась разработка конкретных мер. Однако планы руководства страны под угрозой срыва на Дальнем Востоке. Помочь на сегодняшний день готов "ДАЛЬРЫБПРОЕКТ".
Все понимают - за границу надо отправлять уже готовую продукцию, чтобы получать максимальную выгоду от национальных биоресурсов. Но оставшиеся с советских времен заводы и линии по переработке морепродуктов морально и физически устарели. Их надо демонтировать и устанавливать новое современное оборудование, отвечающее запросам рынка. Рыбаки готовы вкладывать средства. Но они умеют ловить рыбу, а не комбинаты проектировать. В советские времена существовала сеть специальных проектных институтов. Однако почти все они в последние годы изменили рыбной отрасли и перекинулись на более выгодные гражданские заказы. Так что на сегодняшний день на деле, а не только по названию, на всем Дальнем Востоке осталась фактически лишь одна профильная организация - "ДАЛЬРЫБПРОЕКТ".
"Мы тоже порой "балуемся" проектированием коттеджей и других выгодных объектов. Однако основным направлением для нас все же остается рыбная отрасль. Главное - мы сумели сохранить накопленный за 70 лет существования института опыт и костяк коллектива, в котором работают высокопрофессиональные специалисты, - с гордостью заявила "ЗР" директор "ДАЛЬРЫБПРОЕКТА" Татьяна КАЛИНИЧЕНКО.
До 1994 г. "ДАЛЬРЫБПРОЕКТ" был известен как "ДАЛЬГИПРОРЫБПРОМ", которому в 1967 г., одному из немногих в стране, Комитет по делам изобретений и открытий при Совмине СССР присвоил собственный Товарный знак, известный каждому рыбаку. По разработкам его специалистов на Дальнем Востоке построены судоремонтные заводы, морские и рыбные порты, мощные холодильники емкостью до 10 тыс. тонн, комбинаты рыбной гастрономии и многие другие объекты.
"Мы беремся за любую работу, которую нам предлагают. Ведем комплексное проектирование цехов по первичной обработке и заморозке продукции, инженерных сетей, котельных сооружений, очистных сооружений", - рассказывает Татьяна Калиниченко.
На счету института такие современные объекты, выпускающие продукцию мирового уровня, как рыбокомбинат ОАО "ТУРНИФ" во Владивостоке, Южно-Морской рыбоперерабатывающий комплекс, консервное производство Преображенской БТФ. Именно "ДАЛЬРЫБПРОЕКТ" проектировал первые в Приморском крае рыборазводные заводы и предприятия марикультуры.
Высококвалифицированные специалисты "ДАЛЬРЫБПРОЕКТ" способны не только выполнить заказ, но и проконсультировать, какую площадку под строительство лучше выбрать, помочь в выборе оборудования как отечественного, так и самого современного зарубежного. Ведь институт внимательно отслеживает мировые тенденции в рыбопереработке. Сотрудники института могут собрать исходные данные и разработать техническое задание на проектирование, провести инженерные изыскания и даже выполнить ТЭО и составить экологический паспорт предприятия. Большой опыт и наработанные связи позволяет институту без лишней волокиты согласовать проект со всеми надзорными организациями.
Специалисты "ДАЛЬРЫБПРОЕКТА" уверенно смотрят в будущее и не намерены менять специализацию. Все последние решения правительства страны рыбной отрасли уверяют, что у института будет много работы.
Тел. "Дальрыбпроекта": (4232)26-08-92; 222-742.
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