Как правило, компании прогрессируют за счет энергии тех, кто делает что-то экстра, больше, чем другие. Существует даже такая закономерность - 20% сотрудников делают 80% всей работы. Поэтому по-настоящему увлеченных своим делом людей работодатели должны беречь. А то они могут "сгореть" на работе.

В группе риска - бизнесмены-трудоголики

Термин "синдром сгорания" был введён в 1974 г. американским психологом ФРЕНДЕНБЕРГОМ и применялся для описания психологического состояния людей, чья работа связана с интенсивным общением, эмоциональным перенапряжением. Это люди, которые работают в системе "человек-человек": врачи, педагоги, юристы, социальные работники, психотерапевты и т. д. В последнее время все чаще психологи обнаруживают признаки этого "заболевания" у бизнесменов, руководителей организаций. В группу риска также входят менеджеры по продажам, клиент-менеджеры, риелторы, страховщики, сотрудники кадровых агентств, менеджеры-консультанты и т.д.

Но не только принадлежность к определенной профессии приводит к выгоранию. Очень часто жертвами "синдрома сгорания" становятся те, кто сильно болеет за свое дело, а интенсивность и напряжённость рабочего дня многократно превышает все возможные нормативы. В народе таких людей называют трудоголиками.

"Трудоголизм - понятие не однозначное. Есть люди, для которых высокий интенсив работы и высокая загруженность - стиль жизни, в котором они чувствуют себя комфортно, он хорошо совпадает с их жизненными целями, желаниями и стремлениями. Именно про них один умный человек сказал: "разница между работой и карьерой - это разница между 40 и 60 часами работы в неделю", - говорит директор кадрового агентства "Успех" во Владивостоке Диана КРОВЛИНА.

"Я бы выделила несколько признаков, при наличии которых можно говорить о трудоголизме, - говорит директор по персоналу ЗАО "ДельтаЛизинг" Анна КРАСНОЯРОВА. - Сотрудник по собственной воле задерживается на работе, но при этом не жалуется; не хочет уходить в отпуск, если уходит, то ненадолго, может выйти поработать и во время отпуска; во время обедов и перекуров говорит о работе, а не на свободные темы; работа начинает занимать все мысли и даже сны". С одной стороны, большинство работодателей наверняка грезят о сотрудниках, которые работают даже во сне. Причем бурный рост российской экономики обуславливает желание компаний иметь в штате работников-трудоголиков. Постоянное усложнение бизнес-процессов, стремление к сокращению издержек и оптимизации численности персонала, а также малое число квалифицированных менеджеров - все это усиливает эту тенденцию. Диана Кровлина и Анна К-расноярова говорят о том, что работодателям, как правило, нравятся сотрудники, у которых "горят глаза" и которые ориентированы на достижение успеха. Однако при этом добавляют, что руководитель, который искренне заботится о своих сотрудниках, не должен слишком поощрять трудоголизм, так как это ведет к истощению и выгоранию.

Болезнь времени

"По нашей негласной статистике синдром сгорания - это болезнь нового поколения, - говорит директор дальневосточного офиса российской рекрутинговой компании AVANTA Personnel Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА. - По моему мнению, причин хандры довольно много. Первая - это неопределенность дальнейших целей. Суета, постоянная борьба за выживание, страх потерять то, что имеешь, не дает возможности просто остановиться и посмотреть по сторонам. Человек стремился достичь определенного уровня материальных благ, предполагая, что это сделает его счастливым. Но, достигнув определенных высот, понимает, что счастье не приходит. "Я вкалываю по 12 часов в день, но я не становлюсь от этого счастливей. На что я трачу свою жизнь и молодость? - задают они себе вопрос и не находят на него ответа. Есть и другие, внешние причины. Сегодня мы постепенно входим в эпоху отстроенного бизнеса, а это рутина. Большинству сильных менеджеров, которые в свое время "раскручивали", "строили с нуля", "запускали", "развивали", "рисковали", становится скучно, и у них появляются симптомы выгорания".

Признаки сгорания начинают появляться постепенно. "Сначала человек постоянно возвращается к проблемам, связанным с работой, он не может расслабиться, отдохнуть, в результате чего развиваются бессонница, синдром хронической усталости, раздражительность, головные боли, - рассказывает директор ДВКЦ "Партнер" Евгения ОЛОФИНСКАЯ. - Синдром сгорания порой влечет за собой снижение жизненного тонуса, психосоматические расстройства, даже может развиться депрессивное состояние.

Человек сам загоняет себя в ловушку чрезмерной вовлеченности, эмоциональной зависимости от работы и вдруг в какой-то момент понимает, что не может дальше нести этот груз. Он ломается, чувствует усталость, понимает, что исчерпал все ресурсы, истощен и морально, и физически, что он "выгорел". Появляются сомнения в полезности своей деятельности, ощущение бессмысленности происходящего, снижается самооценка, начинаются переживания по поводу своей профессиональной и личной несостоятельности, кажется, что нет перспектив".

Консультанты кадровых агентств практически каждый день сталкиваются с людьми, которые находятся на грани заболевания синдромом сгорания. "Стоит только задать один вопрос о том, почему кандидат рассматривает предложения, и, услышав в ответ, не интересно, скучно, нет ничего нового, ты понимаешь, что в этого человека уже проникают щупальца заболевания, - делится опытом Марина Железнякова. - Этому заболеванию подвержены люди разных категорий: и успешный предприниматель, и наемный менеджер. Причем, как правило, социально эти люди адаптированы настолько, что многие могут позавидовать их успеху".

Сгореть, чтобы воскреснуть

На первые симптомы сгорания не стоит смотреть как на опасность. Это в первую очередь знак, который дается для того, чтобы защитить профессиональный потенциал личности. Поэтому сгорание можно как предотвратить, так и вылечить.

"Если человек чувствует, что уже находится на грани выгорания, то ему в первую очередь нужно научиться не смешивать профессиональные проблемы с личными, - рекомендует Евгения Олофинская. - Если вы постоянно думает о работе, а вернувшись домой, тут же начинаете описывать происшедшие в офисе случаи или садитесь доделывать незавершённое - задайте простой вопрос: я это делаю по своему свободному выбору? Потому что я так хочу? Или потому, что я не могу остановиться, не знаю, что другое я мог бы делать? Изоляция от внешнего мира, абсолютное погружение в реальность, где есть только коллеги и партнеры, опасно. Если появляется возможность разомкнуть этот круг - пользуйтесь. Существуют различные неформальные проф-объединения, клубы, где встречаются люди с другим опытом, работающие в других системах, где можно поговорить, в том числе и на отвлеченные темы".

При первых признаках выгорания Марина Железнякова советует "заболевшему" переговорить с руководителем о переходе в другой отдел, а если возможность позволяет, то рискнуть и заняться новым проектом. "Придумайте себе сами трудности, найдите дело, которое будет захватывать. Порадуйте себя после работы, вспомните свое давно забытое хобби. И, самое главное, постарайтесь ответить на вопрос: чего я хочу?".

Не стоит забывать и про отдых. "Многие руководители предпочитают экстрим: горные лыжи, виндсерфинг, дельтапланеризм, прыжки с парашютом и т. д. Необходимость полной концентрации, риск заставляют сосредоточиться на чем-то другом, переключить внимание, - рассказывает Евгения Олофинская. - Это неплохой выход из ситуации".

Но психологи считают, что синдром сгорания нельзя назвать личной проблемой - она касается не только конкретного человека, но и организации, которой человек руководит или в которой работает. Поэтому немалая доля ответственности ложится в этой ситуации на работодателя и коллег. "Рано или поздно даже самые ярые энтузиасты "сдуваются". Поэтому работодатель, заинтересованный в сотруднике, должен поддерживать ресурсы такого работника. Например, обязательно отправлять его в отпуск, планировать отдых, чередовать разные по сложности и напряженности проекты", - считает Диана Кровлина.

"Если видите, что человек перегорел, составьте с ним разговор, - рекомендует Марина Железнякова. - Задайте ему вопрос, а чем бы он хотел заниматься. Отправьте сотрудника в отпуск и не бойтесь, что без него не справитесь. Он все равно не сможет выполнять работу так, как это делал раньше, отдых поможет ему восстановиться. Можно поставить ему новые цели и задачи, но если такой возможности нет, не кормите его "завтраками", лучше отпустите с миром. Ведь настроение выгоревшего сотрудника будет передаваться коллективу, а это уже риски для бизнеса".

Несмотря на то, что синдром сгорания - заболевание малоприятное, его не стоит бояться. По мнению Евгении Олофинской, настоящий специалист обязан иметь в своей профессиональной биографии кризисы и признаки сгорания. "Они являются показателями того, что человек созрел для роста, для развития, что в его жизнь уже просятся изменения. Да, это происходит в неприятной, подчас пугающей форме. Но любой, кто помнит их на своем профессиональном пути, подтвердит, что симптомам начинающегося сгорания, в конце концов, говоришь спасибо".