"Полиметалл" подтверждает планы

"Полиметалл" планирует добиться в 2008 году самых лучших операционных и финансовых результатов за всю историю компании, заявил его генеральный директор Виталий НЕСИС.

Если сравнивать текущие экономические показатели с результатами второго квартала прошлого года, то производство золота выросло за год на 32% за счет лучших содержаний на месторождениях "Дукат", "Воронцовское" и "Хаканджинское", а также больших объемов переработки на Воронцовском и Дукате. По данным компании, квартальное производство серебра упало из-за более низких содержаний на "Дукате" и "Лунном", но выросло на 11% по сравнению с 1-м полугодием 2007 года. Рост производства и повышение цен реализации золота и серебра привели к росту выручки на 90%.

По словам Виталия Несиса, "Полиметалл" подтверждает свои планы на 2008 год произвести 250-270 тыс. унций золота и 17-18 млн унций серебра. "Наши проекты роста начинают давать результат; в то же самое время мы продолжаем сохранять фокус на издержках путем концентрации на содержаниях как главном драйвере прибыльности", - подчеркнул он.