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В ВМТП будет создан единый контейнерный терминал
Наблюдательный совет ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) принял решение о создании единого контейнерного терминала на причалах №№ 12-16 Владивостокского морского торгового порта.
По словам председателя Наблюдательного Совета ВМТП Симана ПОВАРЕНКИНА, "все контейнерные активы на территории Владивостокского морского торгового порта будут развиваться как единый производственный комплекс, работающий под управлением единого оператора". При этом он подчеркнул, что "создание единого терминала в ВМТП стало возможным после успешного завершения в начале июля сделки между Транспортной группой FESCO и группой компаний "Н-Транс" по приобретению группой FESCO 50%-ной доли в ООО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ), принадлежавшей ранее группе "Н-Транс".
Как сообщил Генеральный директор ВМТП Вячеслав ПЕРЦЕВ, "планируется, что к 2011 году мощность объединенного терминала возрастет до 600 тыс. TEU. При этом темпы роста объемов переработки контейнеров в порту позволяют с уверенностью говорить о том, что эти мощности будут полностью востребованы".
По его словам, "уже в сентябре 2008 года планируется завершить работы текущего этапа реконструкции причалов №№ 14-15 - установить новое перегрузочное оборудование и ввести в эксплуатацию другие производственные мощности, которые позволят перерабатывать дополнительно 100 тыс. TEU в год. При этом в порту уже началась подготовка к реализации следующего этапа - ведется снос зданий и сооружений непроизводственного назначения, расширение территории, подготовка площадки для оборудования".
По мнению нового руководителя ВКТ Андрея АХАЛИНА, "ядром объединенной структуры станет именно ВКТ, к которому будет присоединен терминал, созданный на 14 и 15-м причалах порта, и которому будет предоставлен доступ к строящемуся железнодорожному фронту терминала "Дальрефтранс". Кроме того, по его словам, "планируется увязать проект развития объединенного терминала с проектом строительства терминала компании "Русская Тройка".
Транспортная группа FESCO, созданная на базе Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), является ведущим российским контейнерным оператором - в 2007 году суммарный объем контейнерных операций всех компаний Группы превысил 2,4 млн TEU. Стратегия развития Группы предполагает создание интегрированной транспортно-логистической компании, оказывающей клиентам полный спектр услуг по доставке грузов "от двери до двери" с использованием возможностей собственных компаний для обеспечения гарантированного качества и надежности услуг. Группа владеет собственным флотом дедвейтом более 1 млн тонн и управляет диверсифицированным парком подвижного состава численностью свыше 17 000 единиц. Суммарная пропускная способность портовых перевалочных мощностей превышает 1,6 млн. TEU.
ДосьеСегодня в группу FESCO, помимо ДВМП, входят "Национальная контейнерная компания" - крупнейший в России оператор сети контейнерных терминалов, управляемый совместно с группой First Quantum; "Трансгарант" - один из крупнейших российских железнодорожных операторов; "Русская Тройка" - компания-оператор железнодорожных контейнерных перевозок, созданная на паритетных началах с ОАО "РЖД"; FESCO ESF Ltd - фидерный контейнерный перевозчик на Балтике; "Дальрефтранс" - компания-оператор рефрижераторных контейнерных перевозок; Владивостокский морской торговый порт - один из крупнейших портов на Дальнем Востоке России; компания "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" - единый логистический оператор Группы.
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