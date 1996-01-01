Информационная открытость - один из основных активов компании

Так считает Андрей САЛОВ, ведущий специалист департамента финансов ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", кандидат экономических наук.

Понятие "деловая репутация" всегда играло важную роль в бизнесе. В конечном счете деловая репутация капитализируется в качестве актива и повышает инвестиционную привлекательность компании. Основой деловой репутации является информационная открытость - один из основных стандартов ведения предпринимательской деятельности. Пользователь информации склонен рассматривать приводимые о компании сведения как информационно ценные лишь в том случае, если они соответствуют его информационным ожиданиям. Следовательно, информационная открытость - это мощный фактор, который компанией должен быть максимально использован.

Раскрытие информации должно обеспечить пользователям отчетности компаний не только полноту, достоверность и прозрачность данных, но и подразумеваемую высокую информационную ценность отчетных показателей, исходящих из информационных ожиданий потребителя данных, психологии его экономического поведения.

Основной смыл раскрытия и постоянного доступа к финансовой информации заключается в том, что информационная поддержка рассчитана на постоянных и потенциальных партнеров, которые предпочитают регулярно получать сведения о компании и рассматривают любой информационный перерыв как тревожный сигнал.

Нужно понимать, что информационная открытость подразумевает доступ различных групп пользователей к широкому массиву информации. Одним из наиболее востребованных блоков, как показывает практика, является блок финансовой информации, поскольку язык цифр и показателей достаточно универсален.

Корпоративная финансовая отчетность в ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" представляется группам пользователей в следующих системах:

- по системе РСБУ (Российская система бухгалтерского учета), где принципы учета и отчетности базируются на нормах ФЗ "О бухгалтерском учете", Положениях и бухгалтерском учете (ПБУ);

- по нормам МСФО (Международная система финансовой отчетности), основные принципы которой базируются на международных стандартах финансовой отчетности.

Выстроенная система раскрытия финансовой информации в ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" заключается в размещении отчетности и приведении финансовых показателей на интернет-ресурсе Общества, открытом для всех пользователей, в средствах массовой информации.

Несмотря на множественность информации, всегда остается ключевым вопрос: "Какой стратегический финансовый показатель выбрать для анализа эффективности бизнеса?" Эволюция финансовых подходов к оценке эффективности функционирования бизнеса применительно к ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" находит отражение в форме представления финансовой информации.

В недавнем прошлом наиболее используемым показателем результативности деятельности компании была чистая прибыль. Казалось, нет ничего проще, чем оценить деятельность компании через полученный финансовый результат. Например, чистая прибыль ОАО "ДЭК" по итогам 2007 года составила 26 233 тысячи рублей.

До некоторого времени данный показатель был достаточно удобен тем, что инвестор ориентировался на "прибыль" либо "убыток" компании. Полученный положительный финансовый результат гарантировал инвестору доход на его вложения (акции).

В процессе развития рыночных отношений пришло понимание, что сам по себе показатель размера чистой прибыли не всегда соответствует информационным ожиданиям инвестора. Так, появилась потребность не просто в фиксации факта положительного финансового результата и размера чистой прибыли, но и в проведении сравнения как различных бизнесов между собой, так и показателей деятельности компаний в какой-либо отрасли.

Такую возможность для проведения анализа открыли финансовые показатели доходности (рентабельности) по объектам анализа - собственного капитала, активов, инвестированного капитала, продаж продукции (услуг), др. Анализ динамики данных показателей позволил инвесторам взглянуть на финансовое состояние компании, оценить ее жизнеспособность и устойчивость (см. таблицу).

Стремительное развитие финансовых технологий и инструментов, расширение мировой финансовой системы, увеличение сделок по слиянию и поглощению крупных участников рынка привели к значительному усилению конкуренции внутри финансовых институтов и корпораций. Привлекая средства разных групп инвесторов, они (корпорации. - Прим "ДК") понимают, что удержание средств инвесторов возможно только в случае, если и сама компания развивается, растут ее рыночная стоимость и соответственно будущие доходы инвесторов (см. график).

В этой связи наибольшее значение стали приобретать финансовые показатели, связанные с оценкой стоимости капитала в будущих периодах. Причем нужно понимать, что деньги по своей природе имеют способность обесцениваться в силу влияния законов рыночной экономики. Поэтому при оценке доходности на инвестированный капитал необходимо учитывать и фактор приведения прогноза будущего дохода от инвестиций к текущей стоимости (дисконтирования. - Прим. "ДК").

В случае роста стоимости компании укрепляется и ее деловая репутация, которая, по сути, принимает форму нематериального актива и соответственно также оказывает влияние на рост ее стоимости.

Результаты текущей деятельности ОАО "ДЭК" и прогнозы развития на дальнейшую перспективу показывают, что компания динамично развивается, продолжает совершенствовать ведение энергосбытовой деятельности с ориентацией на требования потребителей, повышение качества энергоснабжения, расширение сервисных технологий для клиентов, обеспечение максимальной прозрачности и открытости. В этом случае энергосбытовой бизнес будет иметь перспективы роста выше уровня развития российской экономики.

Таким образом, следуя этой логике, ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" уделяет должное внимание укреплению своей деловой репутации через раскрытие финансовой информации - одному из мультипликаторов увеличения своей рыночной стоимости.