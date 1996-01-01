Развитие конкуренции - не самоцель

Являясь филиалом ОАО "Российские железные дороги", Дальневосточная магистраль, как и сеть других дорог, находится на этапе активного реформирования. О перспективах развития железнодорожной отрасли "ДК" рассказывает начальник дороги Михаил Заиченко.

Организация по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении объединила в себе пригородную инфраструктуру и подвижной состав. На наш взгляд, это позволит повысить эффективность этих перевозок, привлекать дополнительные пассажиропотоки.

Сейчас в повестке дня организация Регионального центра корпоративного управления, разработка планов формирования дирекций сбыта, управления движением, тяги и инфраструктуры, а также определение границ территориальных филиалов по эксплуатации инфраструктуры. Так что говорить о законченности "рыночного контура" пока преждевременно. Однако мы знаем, по каким направлениям будет развиваться компания. Как и планировалось, в собственности ОАО "РЖД" останутся содержание и ремонт железнодорожной инфраструктуры, управление процессом перевозок, оказание услуг локомотивной тяги и услуги по перевозке грузов. Кроме того, через управление дочерними зависимыми обществами в сфере влияния ОАО "РЖД" окажутся капитальный ремонт подвижного состава, операторская деятельность, логистика.

- Сегодня уже можно говорить об ощутимом экономическом эффекте реформирования? Насколько новая структура позволяет выстраивать эффективную экономику разных направлений дороги?

- Процесс реформирования еще идет, но то, что разделение деятельности дороги на бизнес-процессы (грузовые перевозки, пассажирские дальние перевозки, пригородные перевозки, инфраструктурная составляющая, обслуживание и ремонт подвижного состава) положительно сказалось на производственно-финансовой деятельности, - это факт. Нам удалось не только закрепить положительную динамику роста объемов перевозок и качества транспортных услуг, но и повысить ряд важнейших показателей.

Досье За 5 лет работы дороги в составе ОАО "РЖД" объемы отправления грузов увеличились на 28%, грузооборот - на 22%, пассажирооборот - на 5%. Производительность труда выросла в 1,7 раза, заработная плата - в 1,5. В реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры и капитальный ремонт основных фондов, за этот период вложено более 77 млрд руб. За счет выполнения мероприятий по ресурсосбережению дорога ежегодно экономит более 200 млн руб. Платежеспособность дороги характеризует двукратное увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Нам важно было в процессе реформирования не упустить перспективу. Это прежде всего развитие грузообразующей базы. Над этим вопросом работаем в тесном сотрудничестве с грузоотправителями, портами, администрациями регионов. Значительное увеличение должно произойти за счет перевозок железорудного концентрата с Олекминского рудника. Уже в июне произведена первая отгрузка 4,3 тыс. тонн продукции со ст. Олекма через ст. Гродеково в КНР. До конца года планируется отгрузить 76 тыс. тонн. После запуска обогатительной фабрики поставки российским и китайским металлургическим комбинатам и китайским химическим предприятиям возрастут до 1 млн тонн концентратов в год.

С августа этого года планируем начать завоз угля на терминал, недавно введенный в эксплуатацию в бухте Мучке, ОАО "СУЭК". Объем перевалки до конца года здесь должен составить порядка 1,2 млн. тонн, в том числе 200 тыс. тонн угля с Ургальского разреза.

Недавно возобновилось строительство железнодорожных путей к Эльгинскому угольному месторождению. В текущем году намечено довести путь до 120 километров, а к октябрю 2010 года - времени сдачи новой ветки - будет построено еще 200 километров. Планируется, что в 2011 году с этого месторождения будет отгружаться 800 тыс. тонн угля, а в перспективе - к 2015 году этот объем возрастет до 10 млн тонн.

Стоит задача выйти на безубыточный уровень и перед пассажирским комплексом, который всегда финансировался за счет перекрестного субсидирования. Но этот процесс будет идти постепенно. Ожидается, например, что пригородный пассажирский комплекс, выйдет на безубыточный уровень только к 2012 году.

- Какие подразделения на сегодняшний день остаются наиболее проблемными? На каких удалось сделать прорыв - инновационный, технологический и т.д.?

- Дальневосточная дорога - высокотехнологичный комплекс, материально-техническая база которого создана многими поколениями железнодорожников. Проблем, которые необходимо оперативно решать, накопилось много. К примеру, в хозяйстве пути до сих пор эксплуатируются тоннели и мосты 30-40-х годов постройки. Износ основных фондов электроснабжения на отдельных участках дороги достиг 70%, автоматики и телемеханики - 65%. Отсутствует резерв для увеличения пропускных способностей дороги в тяговой энергетике.

Существующие сегодня в вагонном хозяйстве мощности ремонтного комплекса не позволяют обеспечить ремонт всего объема неисправных грузовых вагонов. Только в июне этого года на дорогу поступило 1 тыс. 755 вагонов с тонкомерными гребнями, которые в перевозочном процессе уже нельзя эксплуатировать. При том что мы ускоренными темпами обновляем локомотивное хозяйство, здесь тоже еще высок уровень износа старых машин, находящихся в эксплуатации.

Но все эти вопросы в настоящее время мы активно решаем, причем опираясь на инновации и высокие технологии во всех без исключения хозяйствах.

За последние годы в модернизацию и приобретение нового тягового подвижного состава для Дальневосточной дороги было инвестировано свыше 8 млрд. руб. Получено 80 новых локомотивов разных серий. В этом году планируем получить еще 56 грузовых локомотивов нового поколения и 2 пассажирских. Это позволит существенно обновить приписной парк дороги и обеспечить постоянное обращение тяжеловесных поездов весом более 6 тыс. тонн на подходах к припортовым станциям Приморья.

Идет реконструкция локомотивных депо, введены в эксплуатацию пункты технического обслуживания локомотивов в депо Хабаровск-2, Смоляниново, внедряются современные локомотивные приборы безопасности и системы управления локомотивами по радиоканалу. Новое оборудование пришло в грузовое хозяйство, здесь широко применяются механизированные ремонтные комплексы и средства автоматизированной диагностики состояния грузовых вагонов в поездах. В хозяйстве пути используются высокопроизводительные механизированные комплексы путевых машин для выполнения капитального и текущего ремонта. Расширяется полигон внедрения автоблокировки с применением тональных рельсовых цепей (АБТЦ) в хозяйстве автоматики и телемеханики - все это значительно повышает производительность труда на дороге, делает движение более безопасным.

- В последнее время компания приложила немало усилий для выстраивания полноценного логистического сервиса на Транссибе. Насколько удается повышать конкурентоспособность дороги и увеличивать объемы контейнерных перевозок?

- В качестве примера успешного сервиса на Транссибе можно привести ЗАО "Русская тройка" - оператора международных мультимодальных перевозок железнодорожным и морским транспортом, созданное ОАО "РЖД" и ОАО "Дальневосточное морское пароходство" четыре года назад. Деятельность "Русской тройки" сконцентрирована на перевозке контейнеров из порта Восточного с импортным грузом ускоренными контейнерными поездами в собственных и арендованных вагонах.

Напомню, что первый ускоренный контейнерный поезд с автомобильными комплектующими и деталями для сборки автомобилей Hyundai на заводе ТагАЗ был отправлен из Южной Кореи в Таганрог. Этот груз стал первым, переключенным с "deep sea". Благодаря совместным усилиям всех участников проекта время оформления и погрузки контейнеров было сокращено на пять суток, срок "сквозной" доставки составил 18 суток. По открытому компанией линейному сервису Находка - Марцево (Таганрог) и кольцевому маршруту Находка - Ижевск контейнерные блок-поезда следуют строго по согласованному расписанию.

С начала года со станции Находка-Восточная отправлено 867 ускоренных контейнерных поездов, что превышает уровень прошлого года на 15%. При этом в 2,7 раза увеличилось количество маршрутов назначением на Таганрог и Иркутск, на 20% - на станции Московского узла.

Отлаженная технология движения специализированных контейнерных поездов сокращает доставку грузов в Европу по сравнению с морским маршрутом на 10 - 15 суток. Кроме того, дорога на основе технологии "одного окна" создает максимально упрощенные условия для своих клиентов. Дальнейшее повышение конкурентоспособности Транссиба и в целом коридора Восток - Запад связано с внедрением технологии блок-поездов, следующих по жесткому графику движения. Скорость доставки увеличивается до 1 тыс. км в сутки, при этом точность соблюдения расписания превышает 99%. Это мировой уровень качества, на который сразу обратили внимание японские и корейские производители.

Значительно улучшено информационное взаимодействие участников перевозок. Всем грузоотправителям дорога предоставляет возможность установить автоматизированную систему ЭТРАН для ускорения оформления документов и подачи заявок на перевозку грузов, а также использовать многофункциональную торговую площадку транспортных услуг, электронную цифровую подпись.

В первом полугодии объемы переработки контейнеров на припортовых и пограничных станциях дороги увеличились более чем на 20%, в том числе с транзитными грузами, по которым еще два года назад наблюдалась депрессивная динамика, - на 14%, импортом - на 24%, экспортными отправками - на 17%. К примеру, переработка контейнеров через станцию Находка-Восточная выросла на 18%, Находка - на 73%, Ванино - на 83,5%. Это означает, что конкурентоспособность железнодорожного маршрута по сравнению с морскими перевозками неуклонно возрастает.

- Монополисту трудно отвыкать от своего монопольного положения. Удалось ли ОАО "РЖД" сформировать конкурентную среду? Заинтересована ли компания в ней?

- Развитие конкуренции - не самоцель, а инструмент для повышения динамики социально-экономического развития страны. Процесс реформирования заставляет нас думать о повышении собственной конкурентоспособности. Частная операторская компания особой ответственности перед обществом и государством не несет. Она должна удовлетворять требованиям клиентов, но глобальных обязательств у нее нет. Частные компании работают там, где им выгодно. ОАО "РЖД" обязано не просто содержать, но и развивать железнодорожную инфраструктуру, и развивать так, чтобы она соответствовала потребностям растущей экономики. Кроме того, мы обязаны выполнять социально значимые и государственные низкодоходные перевозки. Например, уже 96% перевозок нефти на экспорт через пограничные переходы выполняются в вагонах парка компаний-операторов, в то время как более 99% низкодоходного груза - угля - перевозится в вагонах ОАО "РЖД". В результате происходит сокращение доходности перевозок, осуществляемых российскими железными дорогами в собственном парке вагонов.

Сейчас идет процесс разграничения естественно-монопольных и конкурентных секторов рынка на основе отделения инфраструктуры от операторской деятельности компании. На сети железных дорог работают более 2 тысяч собственников подвижного состава. В сфере оперирования грузовыми вагонами доля погрузки в приватный подвижной состав возросла с 31,5% в 2004 году до 38,5% в 2007-м. В некоторых сегментах доля частных компаний значительно выше, чем ОАО "РЖД". Прежде всего, это касается наливных грузов - 68,2%, удобрений - 61,7%, руды - 50%.

Создание дочерних обществ ОАО "РЖД" по грузовым перевозкам в определенных секторах рынка отвечает как интересам клиентов, поскольку дает возможность повысить качество обслуживания и предложить новые услуги, так и интересам экономики страны в целом, потому что способствует развитию рыночной среды на транспорте.

Компания твердо убеждена в необходимости сохранения интеграции перевозочной деятельности и инфраструктуры до завершения третьего этапа реформы и развития конкуренции в тех сегментах рынка, где для нее сложились необходимые правовые, экономические и организационные условия. Таким сегментом мы считаем оперирование грузовыми вагонами.

В рамках реализации целевой модели рынка железнодорожных транспортных услуг создана ОАО "Первая грузовая компания" в форме дочерней структуры ОАО "РЖД". Компания создана как оператор железнодорожного подвижного состава: в ее уставной капитал передано более двухсот тысяч вагонов и в будущем году еще добавится. Этот подвижной состав будет работать в самых конкурентных сегментах перевозок.

Конкуренция помогает совершенствовать качество транспортного сервиса, более гибко реагировать на изменение спроса, постоянно искать новые объемы перевозок.

- Недавно получил одобрение проект создания портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) в порту Советская Гавань. Каково участие в этом проекте дороги и какие задачи в связи с этим ставятся перед магистралью?

- Создание ПОЭЗ Советская Гавань позволит обеспечить строительство мультимодальных перегрузочных комплексов и терминалов с высокой пропускной способностью, развить логистические и экспедиторские услуги. Для дороги это обеспечивает рост грузопотоков.

Исходя из представленной на рассмотрение дороги пояснительной записки по созданию портовой особой экономической зоны в Советской Гавани, к 2021 году ожидаемый объем грузовых перевозок увеличится с выполняемых сегодня 0,5 млн тонн до 22 млн тонн в год. В настоящее время только для перевозки дополнительно заявленных компанией "Ариком" 7,5 млн тонн железорудного концентрата в год необходимо выполнить реконструкцию участка Ванино - Советская Гавань-город, удлинение путей на станциях Советская Гавань-город и Десна, строительство нового разъезда с путевым ответвлением от него к причалам мыса Мария. В перспективе для обеспечения грузоперевозок свыше 25 млн тонн в год потребуется увеличение пропускной и провозной способности железнодорожных подходов за счет строительства второго главного пути на участке Ванино - Советская Гавань-город, усиление линии от станции Советская Гавань-город до бухты Лососина, а также удлинение приемо-отправочных путей на станциях участка.

- Как идет реализация инвестиционной программы дороги?

- На выполнение инвестиционной программы развития инфраструктуры Дальневосточной дороги в текущем году запланировано более 22 млрд руб., что превышает капиталовложения прошлого года в 1,5 раза.

В настоящее время освоено около 8 млрд руб. С опережением графика идут работы на строительстве и реконструкции искусственных сооружений. К примеру, годовой план капвложений на реконструкцию второй очереди мостового перехода через р. Амур у г. Хабаровска уже освоен на 64%, ОАО "РЖД" инвестировано 1,3 млрд руб. В текущем году мы завершаем реализацию одного из приоритетных проектов компании "Развитие транспортного коридора Кузбасс - Дальневосточный транспортный узел", пусковой комплекс которого оценивается в 289 млн руб.

Немалые средства, а это 5,4 млрд руб., запланированы на модернизацию и приобретение подвижного состава для дороги. С начала года на дорогу уже поставлено 14 локомотивов нового поколения серии "Ермак" 2ЭС5К и 3ЭС5К для обеспечения тяжеловесного движения, а также новый 5-секционный электропоезд ЭД9М для пригородных пассажирских перевозок.

Для обновления и развития инфраструктуры отраслевых хозяйств дороги компанией выделено около 5 млрд руб., из которых большая часть средств пойдет на усиление пути.

Необходимо также упомянуть и о реализации проекта социального развития дороги, который оценивается в 332 млн руб. И половина этих средств уже освоена. Проводятся работы по реконструкции двух детских садов на станции Хабаровск-1, учебного корпуса школы-интерната № 30 на станции Комсомольск-на-Амуре. Строятся общежития для учебных центров подготовки кадров на станциях Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск-2. Развернуты большие работы по строительству технологического жилья на 20-линейных станциях. Сдан в эксплуатацию спальный корпус со столовой и учебными классами на Малой железной дороге в г. Хабаровске, где пройти начальную подготовку теперь могут юные железнодорожники со всей дороги.