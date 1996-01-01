ДМЭФ: говорим "экономика" - подразумеваем "человек"

Хабаровский край готовится к проведению Третьего Дальневосточного международного экономического форума (ДМЭФ). Нынче ставшее уже традиционным масштабное мероприятие состоится в последних числах сентября и будет весьма представительным. Гостей ожидают несколько сот - в Хабаровске давно уже не тесно для таких деловых встреч. Подтянулась гостиничная сеть, активно благоустраивается центр города.

Девиз нынешней встречи - "Стратегия 2020: региональное измерение". Пройдет она под эгидой Государственной Думы, партии "Единая Россия", под патронатом ряда федеральных министерств и ведомств.

Осенние форумы стали частью деловой жизни дальневосточной столицы. И если первоначально, закладывая традицию форумов, ее организаторы предполагали проводить их раз в два года, то динамизм, с каким меняется федеральная политика в отношении Дальнего Востока, экономическая и социальная ситуация в регионе сделали эти встречи ежегодными.

- В каждом Дальневосточном форуме есть определенная преемственность, - говорит заместитель председателя - министр экономического развития правительства Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ, - мы подводим некоторые итоги того, что произошло за год, и, формируя новую повестку дня, делаем акценты на те вопросы, которые выходят на первый план. В этом году это будет обсуждение проекта Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Мы предложили площадку Дальневосточного экономического форума как базовую для обсуждения этого документа. В повестке дня Третьего Дальневосточного экономического форума обсуждение регионального раздела "Программы- 2020". Состав участников форума - а это представители Российской Академии наук, исполнительной и законодательной власти, бизнеса, общественности - позволяет это сделать компетентно и всеобъемлюще.

Помимо этого акцент выступлений и дискуссий на форуме будет сделан на проблемах "человеческого капитала". Эта тема всегда присутствовала в докладах и итоговых документах ДМЭФ. "Это ключевая тема, - подчеркивает Александр Борисович, - любая проблема, которая будет обсуждаться, касается человеческого ресурса, идет речь о развитии инфраструктуры, производства или экологических проблемах, которые неизбежно присутствуют при индустриальном развитии".

В подготовке Дальневосточного экономического форума задействовано большое количество людей, его проведение финансируют предприятия Хабаровского края и с пропиской в Москве, так называемые партнеры и меценаты. Ради участия в нем планируют дальневосточные командировки представители федеральных органов власти, депутаты, ученые. Какова отдача?

Говоря о результативности прошедших дальневосточных встреч, Александр Левинталь обращает внимание на то, что за последние два-три года кардинально поменялось отношение к региону федеральных органов власти. В значительной степени именно хабаровские встречи внесли остроту в понимание тех проблем, которые сегодня существуют в регионе, помогают находить способы и механизмы их решения. Произошла серьезная корректировка программы социального и экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья, и в регион уже с этого года пошли реальные бюджетные инвестиции.

В качестве конкретных примеров министр приводит развернувшееся строительство нефтепровода ВСТО, практически сформированную программу газификации Дальнего Востока. Сегодня "Газпром" говорит о строительстве газопроводов с Сахалина и Якутии как о вопросе решенном и называет конкретные сроки. При том, что еще четыре года назад эти масштабные проекты обсуждались лишь как гипотетические. Сегодня их реализация - тоже тема для общения власти и бизнеса.

Организаторы форума ожидают, что активное участие в нем примут члены Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во главе с Александром ШОХИНЫМ. Приглашен ряд знаковых для российского бизнеса персон, ожидается приезд значительного количества зарубежных гостей, в том числе высокопоставленных.

Гостям традиционно представят инвестиционные проекты. В дни работы форума будет работать межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка, юбилейная в этом году (10-я). Планируется ли заключение инвестиционных соглашений и в каких суммах они будут выражаться? По словам министра экономического развития правительства Хабаровского края, так задача не ставится ("цифроманией мы не страдаем"). А вот обеспечить качественное общение представителей бизнеса Дальневосточного региона и потенциальных инвесторов - это то, на что нацелены все, кто обеспечивает работу форума.

Самим хабаровчанам в этом плане есть что показать и что обсудить с заинтересованными компаниями. Одобрена заявка по созданию портовой особой экономической зоны в Советской Гавани. Есть идея формирования подобных зон в Ванино, в Хабаровском аэропорту.

- Наша задача - сделать форум статусным и содержательным, - говорит Александр Левинталь. - Мы считаем, что по уровню организации наше мероприятие не уступает подобным в России, хотя его не стоит сравнивать с Санкт-Петербургским или Сочинским. В их организации участвует большое количество федеральных министерств, а присутствие первых лиц государства определяет его общенациональную планку.

Учитывая, что Дальний Восток выделен в последнее время как приоритетный, мы внесли предложения в министерства экономического развития и регионального развития, чтобы они наряду с Госдумой взяли наш форум под свою эгиду. Было бы хорошо, если бы в рамках форума проходили выездные заседания правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона, посвященные проблемам востока России, ведь в эти дни в Хабаровске собирается большое количество экспертов в вопросах развития Дальнего Востока.