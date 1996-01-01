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Россия и страны АТР - от сотрудничества к интеграции
Во Владивостоке завершил работу Второй Тихоокеанский экономический конгресс. По замыслу его организаторов, он должен был стать коммуникативной площадкой для обсуждения проблем развития инвестиционного, производственного и торгового сотрудничества России со странами АТР, усиления роли российского Дальнего Востока в региональных интеграционных процессах.
В конгрессе приняли участие представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, бизнеса и Законодательного собрания Приморского края, дипломаты, аккредитованные во Владивостоке, зарубежные гости из Японии, Республики Корея и провинции Хейлунцзян. С приветственным словом к участникам обратился полпред Президента РФ в ДВФО Олег САФОНОВ. Он отметил возрастающую роль Дальнего Востока России в региональных интеграционных процессах. А исполнительный директор Секретариата АТЭС, посол Хуан Карлос КАПУНАЙ из Перу рассказал о развитии АТР и открывающихся в связи с этим возможностях для России.
- Глобализация предоставляет России огромные возможности. АТР значительно изменился с тех пор, как Россия присоединилась к АТЭС. Сейчас ситуация во многом зависит от того, что происходит в странах, где добывают нефть. Глобальное потепление оказывает свое влияние на экономику, в регионе появились новые игроки и новые проблемы, имеет место политическая и идеологическая конфронтация, - отметил дипломат.
Вместе с тем регион имеет все больший вес в мире. В странах АТЭС проживает 40% населения, здесь сосредоточен 51% международной торговли и 56% мирового ВВП.
С 2005 г. объем импорта здесь увеличился на 12%. Одна из задач АТЭС - прозрачные правила для бизнеса и устранение барьеров, препятствующих свободной торговле. Так, с 2005 г. тарифы снизились в среднем с 17% до 4,5%.
Хуан Карлос Капунай обратил внимание на роль малого бизнеса в экономике стран АТЭС. 60% таких предприятий задействованы в производстве, до 55% экспорта обеспечивают "малыши". Они же создают сотни тысяч рабочих мест, и экономика региона во многом зависит от них. Поэтому нужно всячески поддерживать частный сектор, и Россия, участвуя в этих процессах, сможет сделать более весомым свой голос в АТЭС, считает исполнительный директор Секретариата АТЭС.
Один из ведущих мировых специалистов по стратегии развития регионов, профессор Роттердамской школы бизнеса университета Эразма Роттердамского Джордж ЙИП рассуждал о конкурентных стратегиях для компаний Дальнего Востока. По его авторитетному мнению, регионам необходимо определиться с приоритетами развития территории и увязать их с интересами транснациональных компаний, стараясь выстроить производственные цепочки, создающие добавочную стоимость. Профессор Йип привел примеры работы по такой схеме дальневосточных компаний, чья продукция и услуги востребованы на мировых рынках. Это группа FESCO, кстати, выступившая спонсором Тихоокеанского экономического конгресса, КнААПО, АЛРОСА, "Амурметалл", "Полюс" и др. А чтобы завлечь к себе бизнес, "местному правительству нужно стараться увеличивать привлекательность территории", подытожил он.
Ключевой темой конгресса стала Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, подготовленная краевой администрацией совместно с Центром стратегических разработок "Северо-Запад". Ее презентовал губернатор Сергей ДАРЬКИН.
- По прогнозам, двигателем мирового экономического роста будут страны АТР, и такой сценарий создает для дальневосточных регионов несколько возможностей. Это диверсификация рынков сбыта энергоресурсов, выход российских компаний на устойчивые позиции на средне- и высокотехнологичных рынках и все более активное участие России в едином экономическом пространстве региона, - заявил Сергей Дарькин. - В связи с этим мы считаем, что миссия Приморья будет заключаться в обустройстве "фронт-линии" взаимодействия России с АТР.
По словам губернатора, приморская стратегия предполагает усиление базовой специализации края в сочетании с "новой индустриализацией". Именно это позволит достичь конкурентоспособных экономических результатов и принципиально изменить специализацию края.
ДосьеИз доклада губернатора Сергея ДАРЬКИНА: "Для достижения поставленных целей нужно решить пять стратегических задач: - повысить производственно-технологический статус Приморья и эффективность использования природных ресурсов Тихого океана с целью развития собственной экономики; - сформировать устойчивые экономические связи промышленных и сырьевых районов Сибири и Дальнего Востока России с участниками азиатского рынка за счет эффективного использования потенциала Приморского края; - привести транспортную систему Приморья в соответствие с требованиями транспортной системы АТР; - сформировать на базе Владивостока крупный российский политический, экономический и культурный центр в АТР; - развивать и капитализировать культурные и образовательные ресурсы Приморья".
По версии разработчиков стратегии, она определяется следующими приоритетными направлениями: кластер по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья; транспортно-логистический кластер; рыбохозяйственный кластер; формирование Владивостокской агломерации, развитие инновационного кластера и энергопроизводственный кластер.
Кластер по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья определит новое качество экономики края, считает губернатор. Строительство нефтепровода ВСТО даст возможность создать в крае новые отрасли - нефтепереработку и нефтехимию. Он заявил, что "Роснефтью" уже подготовлен проект строительства в крае Восточного НПЗ мощностью 20 млн тонн - одного из самых больших в мире.
В рамках газификации Приморья планируется создать газотранспортную систему для обеспечения нужд потребителей региона, а также крупных газохимических производств. По словам губернатора, на юге края "Газпром" намерен построить газоперерабатывающий завод (мощность 30 млрд куб. м газа в год), завод СПГ (мощность 26 млрд куб. м газа в год). Будет также построен завод по производству минеральных удобрений.
Реализация этих проектов обеспечит рост в связанных кластерах и будет способствовать размещению в Приморье сервисных и производственных центров для обеспечения проектов нефтегазодобычи на Сахалине и шельфе, считают разработчики стратегии. Они полагают, что есть рыночный потенциал и для развития энергомашиностроения, судостроения и морской техники, строительной и дорожной техники, а также металлургии и лесопереработки.
Мощность транспортного комплекса Приморья должна соответствовать потребностям в транспортировке и переработке экспортных и транзитных грузов из Сибири и Дальнего Востока. Эта задача диктует необходимость переходить к развитию портовых систем. Формирование крупных портовых кластеров является мировой тенденцией, и, чтобы быть в русле этих тенденций, в Приморье будет сформирована "портово-производственная зона и эшелонированный порт на базе транспортного узла Восточный-Находка", а для интеграции в макрорегиональную систему перевозок предусмотрена также возможность формирования хаба на базе аэропорта Владивосток.
Рыбохозяйственный комплекс формирует одну из основных региональных специализаций. По словам Дарькина, доля Приморского края в уловах России превышает 20%, а налоговая отдача на 1 тонну добытого сырья - самая высокая в России (в 2006 г. - 2 969 руб. на одну расчетную тонну вылова). Стратегия предусматривает увеличение производства продукции глубокой переработки, развитие марикультуры, усиление приморских брендов рыбопродукции и их выход на международные рынки.
Учитывая современные тенденции на мировых продовольственных рынках, среди приоритетов развития Приморья Сергей Дарькин назвал сельское хозяйство. "Ключевое направление - производство экологически чистых, без трансгенных модификаций, продуктов питания", - заявил он.
Остановился он и на теме городских агломераций как наиболее комфортных для ведения бизнеса. По словам приморского губернатора, российские города не соответствуют современным инвестиционным тенденциям и не могут в полной мере выполнить функции, связанные с развитием финансовых услуг, сетевой торговли, логистических услуг и новых промышленных площадок. "Эти задачи мы намерены решить за счет формирования Владивостокской агломерации. Цель проекта - сформировать центр сотрудничества России и АТР, сомасштабный тенденциям урбанизации в макрорегионе", - заявил Сергей Дарькин.
Кстати, секция "Города, привлекательные для людей", на которой обсуждались современные тенденции развития городов, была одной из самых интересных по тематике выступлений и составу докладчиков. К сожалению, из мэров дальневосточных городов там присутствовал только Игорь ПУШКАРЕВ, выступивший с докладом о приоритетах развития Владивостока, а затем ему пришлось ответить на множество вопросов.
По словам Сергея Дарькина, реализация стратегии позволит качественно улучшить структуру экономики края и довести долю новых секторов в структуре ВРП до 58%. При этом к 2025 году ВРП Приморского края увеличится в 9 раз.
Кроме того, в рамках Тихоокеанского экономического конгресса на тематических секциях прозвучали доклады об энергетическом и нефтегазовом экспортном потенциале Дальнего Востока России, о транспортной стратегии России до 2030 г. и её интеграции в транспортную систему Северо-Восточной Азии, развитии эффективного рынка финансовых капиталов.
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