Вторая очередь уже в металле

Строители завершили монтаж основных металлоконструкций второй очереди железнодорожного моста через реку Амур в районе Хабаровска, сообщает PRслужба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"До ввода мостового перехода в эксплуатацию предстоит еще завершить устройство антикоррозийного покрытия, безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах, укладку бесстыкового пути, устройство левобережных и правобережных железнодорожных подходов с путевым развитием станций Амур и Покровка", - отмечается в сообщении. Кроме того, требуется провести работы по рекультивации, дноукреплению и защите левого берега Амура.

"В целом строительные работы, которые начались в декабре 2005 года, выполняются в соответствии с утвержденным календарным графиком", - подчеркивается в сообщении. Генеральным подрядчиком реконструкции непосредственно моста является ООО "Голденберг", железнодорожных подходов - ОАО "Дальмостострой". Общий вес металлоконструкций пролетных строений моста достигает 18 тыс. т, площадь антикоррозийной защиты металлоконструкций - 248 тыс. кв. м, длина станционных железнодорожных путей - 4,3 км.

По инвестиционной программе открыть движение по железнодорожному мосту длиной 2,6 км планируется в IV квартале 2009 года, когда будут обустроены железнодорожные подходы.