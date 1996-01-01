"Газпром" и "Роснефть" договорились

Председатель Правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР и Президент ОАО "НК "Роснефть" Сергей БОГДАНЧИКОВ подписали Соглашение о взаимодействии по вопросам газоснабжения регионов Дальневосточного федерального округа.

Стороны договорились о приобретении ОАО "Газпром" у ОАО "НК "Роснефть" 25% плюс 1 акция ОАО "Дальтрансгаз", сообщает управление информации компании. "Газпром" обеспечит "НК "Роснефть" доступ к свободным мощностям газопровода "Сахалин -Хабаровск - Владивосток". "Газпром" и "Роснефть" совместно проведут переговоры с Консорциумом проекта "Сахалин-1" по приобретению "Газпромом" 1,5 -2 млрд. куб. м газа для поставки в Приморский край по договорной цене.

Стороны также приняли решение совместно продолжить переговоры с Консорциумом по приобретению "Газпромом" газа второй фазы проекта "Сахалин-1" для газоснабжения регионов ДВФО. Представители ОАО "Газпром" в органах управления Консорциума проекта "Сахалин-2" рассмотрят возможность дополнительной добычи газа по проекту для газоснабжения Приморского края. ОАО "НК "Роснефть" с привлечением специалистов ОАО "Газпром" проведет диагностику газопровода "Оха -Комсомольск-на-Амуре" на предмет увеличения пропускной способности до проектной - 4,5 млрд куб. м газа в год. ОАО "Газпром" обеспечит поэтапное создание и развитие газотранспортной системы "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", в том числе первоочередное строительство участка "Хабаровск - Владивосток" со сроком ввода в промышленную эксплуатацию в 2011 году.