Уточнен порядок оформления счетов-фактур

Компании, которые оказывают услуги, вправе проставить прочерки в строках 3 "Грузоотправитель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" и 4 "Грузополучатель в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес" счета-фактуры. На то, что в подобных ситуациях именно так нужно оформлять этот документ, указал Минфин в письме от 12 мая 2008 г. №03-07-11/186. Кроме того, по мнению финансистов, если продавец товаров и грузоотправитель - одно и то же лицо, слова "он же", проставленные в строке 3 счета-фактуры, не являются причиной для отказа в вычете НДС.