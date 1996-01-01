"Полиметалл" ищет партнеров в освоении месторождения Албазино

ОАО "Полиметалл" ведет переговоры с двумя российскими золотодобывающими компаниями о возможном партнерстве в освоении месторождения Албазино в Хабаровском крае.

Как рассказал в ходе телефонной конференции генеральный директор "Полиметалла" Виталий НЕСИС, компания намерена обратиться в Инвестиционный фонд РФ для того, чтобы государство взяло на себя часть расходов по созданию инфраструктуры, в частности по строительству линии электропередачи к месторождению. Среди возможных партнеров "Полиметалла" в освоении Албазино - ОАО "Полюс Золото" и Peter Hambro Mining Plc.