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Наследников учредителя найдут без нотариуса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Участники ООО вправе распределить между собой долю умершего коллеги, даже не имея нотариально заверенного права на наследство. Об этом говорится в постановлении ФАС Поволжского округа от 3 июля 2008 года по делу № А06-6543/07-21. В прошлом году в связи со смертью одного из участников астраханского ООО на общем собрании было принято решение о распределении его доли между остальными учредителями. Однако ИФНС отказалась зарегистрировать эти изменения в ЕГРЮЛ. Основанием послужило то, что компания не представила свидетельство о своем праве на наследство, заверенное нотариусом. Однако судьи отметили, что в одном из пунктов устава данного ООО закреплен переход доли умершего в уставном капитале наследникам только с согласия общего собрания участников общества. Такое положение предусмотрено пунктом 7 статьи 21 закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ. Раз такого согласия на собрании достигнуто не было, то вопрос о передаче доли считается решенным, сделали вывод арбитры.

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