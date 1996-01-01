Закрытые АО ждет перерегистрация

Такая организационно-правовая форма, как ЗАО, может в скором времени уйти в прошлое. Как сообщил корреспонденту "ФАФИ" источник в Департаменте корпоративного управления Минэкономразвития, специалисты ведомства "доводят до ума" законопроект, предполагающий введение единой модели акционерного общества - без деления на открытые и закрытые.

Вместо этого все АО предлагается дифференцировать по степени публичности или непубличности - в зависимости от того, в каком порядке привлекается акционерный капитал и где обращаются акции. Для публичных (чьи акции котируются на фондовой бирже) установят жесткие требования по структуре управления и раскрытию информации. Для пока еще непубличных АО нормы смягчат в обмен на существенные ограничения в правах. Небольшие компании, в настоящее время имеющие статус ЗАО, но не собирающиеся выходить на фондовый рынок и становиться публичными, смогут перерегистрироваться в ООО.