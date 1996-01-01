В Южно-Сахалинске хотят объединить офисы японских компаний

Разбросанные по Южно-Сахалинску японские офисы могут быть объединены в одном здании. Разговор об этом шел на встрече с Генеральным консулом Японии в Южно-Сахалинске г-ном Ватанабэ СЮСУКЭ мэра областного центра Андрея ЛОБКИНА.