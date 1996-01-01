Антимонополисты взяли на спецконтроль договоры по госимуществу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю проинформировало Департамент имущественных отношений Приморского края и губернатора края Сергея ДАРЬКИНА об изменениях антимонопольного законодательства, касающихся порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества. Изменения, в частности, внесены в Федеральный закон "О защите конкуренции". Документ дополнен новой статьёй 17.1, согласно которой заключение договоров по использованию государственного и муниципального имущества осуществляется на конкурсной основе. Департамент имущественных отношений Приморского края своим письмом от 12.08.08 проинформировал Приморское УФАС России о принятии к исполнению изменений в законодательстве. Подробная информация размещена на сайте УФАС по Приморскому краю www.primmap.stl.ru.