Предприниматели из приморской глубинки не хотят пускать на свою территорию торговые сети

Заявленное строительство супермаркета "5+" в Дальнегорске по-прежнему вызывает серьезные опасения у дальнегорских предпринимателей, торгующих продуктами питания. На очередном заседании Совета предпринимателей вновь обсуждали этот вопрос.

До начала Совета предприниматели встретились с мэром Григорием КРУТИКОВЫМ, в итоге бурного диалога мэр все же решил отложить вопрос о выделении земли под строительство "Пятерочки" и снять его с рассмотрения земельной комиссией. Пока на две недели. За это время, по взаимной договоренности, предприниматели должны были обосновать свою просьбу, пояснить, чем плоха "Пятерочка", и предоставить план взаимодействия Совета предпринимателей и горадминистрации.

Сначала предприниматели решили облагородить площадь перед Домом быта в центре города, на которой планируется построить здание супермаркета. Коммерсанты надумали скинуться и приобрести детскую площадку, фонтан, привести в порядок сквер. Совет предпринимателей предложил создать постоянно пополняемый фонд для финансирования проектов в области культуры, спорта, проведения праздников в городе. Все эти меры коммерсанты решились предпринять, чтобы не допустить в город серьезных конкурентов и не быть вытесненными с рынка.

Между тем, по расчетам представителей компании "Пятерочка", сеть магазинов которой имеется по всей России, после запуска супермаркета будет создано 120 рабочих мест (средняя зарплата - 10-12 тыс. руб., что немаловажно для Дальнегорска), покупателям будет предложен ассортимент, включающий около 20 тыс. наименований товаров. В местный бюджет ежемесячно будет поступать 130-135 тыс. руб. от подоходного налога плюс земельный налог. Руководство "Пятерочки" готово рассмотреть вопрос о ежегодном единовременном спонсорском взносе на городские нужды. Представитель этой компании, имеющей сеть таких супермаркетов по всему краю, был приглашен на заседание совета предпринимателей. Магазины "Пятерочки" есть в Дальнереченске, Уссурийске, Находке, строится такой магазин в Фокино. Сегодня компания готова вложить $4,5 млн в строительство очередного магазина в Дальнегорске. Для реализации проекта зарегистрировано ООО "Дионис". Его руководитель В.ИВАНОВ, принявший участие в заседании совета, подтвердил, что компания намерена осуществить проект строительства магазина типа супермаркет с торговой площадью 900 кв. м. Готовится пакет документов для рассмотрения земельной комиссией.

Но соседство с "Пятерочкой" вызывает опасения у местных предпринимателей: они считают, что не смогут конкурировать с этим супермаркетом по условиям труда работников и зарплате. Расчеты дальнегорских коммерсантов таковы: после запуска "Пятерочки" в городе закроются 30 магазинов, являющихся исправными плательщиками в местный бюджет. Лучшие кадры из торговли сбегут в супермаркет. Последний козырь - строительство на площади перед Домом быта закроет возможность создания здесь зоны отдыха.