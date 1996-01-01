www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.82 р. 100 JPY: 59.12 р.
EUR: 75.71 р. 10 CNY: 97.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Предприниматели из приморской глубинки не хотят пускать на свою территорию торговые сети

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Заявленное строительство супермаркета "5+" в Дальнегорске по-прежнему вызывает серьезные опасения у дальнегорских предпринимателей, торгующих продуктами питания. На очередном заседании Совета предпринимателей вновь обсуждали этот вопрос.

До начала Совета предприниматели встретились с мэром Григорием КРУТИКОВЫМ, в итоге бурного диалога мэр все же решил отложить вопрос о выделении земли под строительство "Пятерочки" и снять его с рассмотрения земельной комиссией. Пока на две недели. За это время, по взаимной договоренности, предприниматели должны были обосновать свою просьбу, пояснить, чем плоха "Пятерочка", и предоставить план взаимодействия Совета предпринимателей и горадминистрации.

Сначала предприниматели решили облагородить площадь перед Домом быта в центре города, на которой планируется построить здание супермаркета. Коммерсанты надумали скинуться и приобрести детскую площадку, фонтан, привести в порядок сквер. Совет предпринимателей предложил создать постоянно пополняемый фонд для финансирования проектов в области культуры, спорта, проведения праздников в городе. Все эти меры коммерсанты решились предпринять, чтобы не допустить в город серьезных конкурентов и не быть вытесненными с рынка.

Между тем, по расчетам представителей компании "Пятерочка", сеть магазинов которой имеется по всей России, после запуска супермаркета будет создано 120 рабочих мест (средняя зарплата - 10-12 тыс. руб., что немаловажно для Дальнегорска), покупателям будет предложен ассортимент, включающий около 20 тыс. наименований товаров. В местный бюджет ежемесячно будет поступать 130-135 тыс. руб. от подоходного налога плюс земельный налог. Руководство "Пятерочки" готово рассмотреть вопрос о ежегодном единовременном спонсорском взносе на городские нужды. Представитель этой компании, имеющей сеть таких супермаркетов по всему краю, был приглашен на заседание совета предпринимателей. Магазины "Пятерочки" есть в Дальнереченске, Уссурийске, Находке, строится такой магазин в Фокино. Сегодня компания готова вложить $4,5 млн в строительство очередного магазина в Дальнегорске. Для реализации проекта зарегистрировано ООО "Дионис". Его руководитель В.ИВАНОВ, принявший участие в заседании совета, подтвердил, что компания намерена осуществить проект строительства магазина типа супермаркет с торговой площадью 900 кв. м. Готовится пакет документов для рассмотрения земельной комиссией.

Но соседство с "Пятерочкой" вызывает опасения у местных предпринимателей: они считают, что не смогут конкурировать с этим супермаркетом по условиям труда работников и зарплате. Расчеты дальнегорских коммерсантов таковы: после запуска "Пятерочки" в городе закроются 30 магазинов, являющихся исправными плательщиками в местный бюджет. Лучшие кадры из торговли сбегут в супермаркет. Последний козырь - строительство на площади перед Домом быта закроет возможность создания здесь зоны отдыха.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru