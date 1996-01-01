Руководителем офиса "Тройки Диалог" в Хабаровске назначена Наталья Войчук

"Тройка Диалог" объявляет о назначении Натальи ВОЙЧУК руководителем офиса компании в Хабаровске. В рамках этой должности она будет отвечать за привлечение и обслуживание клиентов - частных и корпоративных инвесторов - в Хабаровском крае.

До этого назначения г-жа Войчук с декабря 2006 г. возглавляла представительство УК "Тройка Диалог" во Владивостоке и руководила работой по привлечению и обслуживанию розничных и корпоративных клиентов компании.

"Хабаровск - это уже второй город на Дальнем Востоке, в котором "Тройка Диалог" открывает свой офис. Привлекательность этого региона и потенциал развития нашего бизнеса здесь очень высоки. Во-первых, по инвестиционной привлекательности Хабаровск занимает 8-е место среди российских городов, значительно опережая другие города Дальневосточного федерального округа. Во-вторых, хабаровчане - одни из самых активных потребителей финансовых услуг на Дальнем Востоке, о чем свидетельствует объем размещения вкладов в банках Хабаровска - свыше 60 млрд руб.", - отмечает Наталья Войчук.