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За спрос денег не возьмут
В Кодексе и некоторых других нормативно-правовых документах также прописан ряд важных условий по оформлению письменного обращения, соблюдение которых влияет на результат рассмотрения запроса. В связи с этим Управление ФНС России по Приморскому краю вновь напоминает налогоплательщикам порядок написания запросов в налоговые органы.
Любой запрос, направляемый в налоговую систему, начинается с заявления. Налогоплательщик составляет его в произвольной форме в рукописном или печатном виде на имя начальника налоговой инспекции и указывает в обращении свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, на который необходимо направить ответ, ИНН и суть интересующего его вопроса. Здесь стоит уточнить, что, если заявителем является юридическое лицо, в своем обращении ему необходимо указать название организации.
Касательно содержания вопроса отметим, что сегодня налоговые органы информируют налогоплательщиков только о действующем налоговом законодательстве. Поэтому если в запросе физическое лицо или юридическое лицо просят разъяснить вопросы налогообложения по планируемым операциям или запросы по ведению финансово-хозяйственной деятельности организации, то налоговый орган вынужден отказать в рассмотрении такого рода обращений, поскольку они не входят в его компетенцию.
Возвращаясь к оформлению запросов, необходимо добавить, что направляемое в налоговый орган заявление на получение письменного разъяснения должно быть подписано. Если обращается налогоплательщик - физическое лицо, то в документе он ставит свою подпись. Если запрос направляет налогоплательщик - юридическое лицо, то заявление подписывается руководителем организации или на основании статьи 29 Кодекса - уполномоченным представителем организации.
Уполномоченный представитель организации или физического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, которую он должен приложить к письменному обращению. Обращаем внимание, что запросы учредителей, не являющихся законными или уполномоченными представителями налогоплательщика-организации, с неполной или неточной информацией об отправителе также не рассматриваются.
Свой запрос налогоплательщик направляет в налоговую инспекцию по месту своего учета, что предусмотрено статьей 21 Кодекса. Если по каким-либо причинам он сомневается в правильности полученного ответа от инспекции, то в этом случае он может обратиться в вышестоящий налоговый орган (Управление ФНС России по Приморскому краю) за повторным разъяснением.
Сейчас широкое распространение получили телекоммуникационные технологии и многие налогоплательщики обращаются в налоговые органы по электронной почте. На официальном сайте Управления ФНС России по Приморскому краю (www.r25.nalog.ru) для физических лиц в разделе "On-line сервисы" размещены порядок оформления запроса в электронном виде и специальная форма для его отправки.
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