В соответствии с распоряжением Генеральной прокуратуры РФ приказом прокурора Приморского края от 8 августа 2008 г. из числа руководителей краевой прокуратуры и представителей общественных объединений предпринимателей создан Совет при прокуроре Приморского края по защите прав малого и среднего предпринимательства.

Основными целями и задачами Совета являются содействие осуществлению прокуратурой края надзора за деятельностью органов госвласти и местного самоуправления в сфере регламентации и контроля экономической деятельности; оперативное реагирования на нарушение прав предпринимателей.