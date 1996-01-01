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Канада утилизирует списанные АПЛ на Дальнем Востоке
Целью визита канадско-американской делегации стало выполнение договорённостей с канадской стороной по утилизации многоцелевых атомных подводных лодок и вывозу с предприятия отработанного ядерного топлива, сообщает газета "Владивосток". Канада уже помогла России в утилизации 12 субмарин на северо-западе страны. В начале нынешнего года проект, который реализовывался в городе Северодвинске, был успешно завершен.
Как рассказал начальник отдела маркетинга и внешнеэкономических связей завода "Звезда" Владимир ДОРОВСКИХ, теперь Канада берет на себя важные обязательства по выполнению программы утилизации списанных АПЛ на Дальнем Востоке. Правительство страны готово оказать финансовое содействие непосредственно в утилизации нескольких АПЛ. Кроме того, важной частью проекта станет реконструкция железной дороги между станциями Большой Камень и Смоляниново, что даст возможность для безопасной транспортировки отработанного ядерного топлива с завода "Звезда" на Урал.
Гости из Канады и США (американская компания будет контролировать ход ремонта и модернизации железнодорожного пути) побывали на заводе "Звезда" далеко не в первый раз за последнее время. Но именно нынешний приезд положил начало непосредственному началу работ по реконструкции дороги. В ближайшее время несколько заводских специалистов отправятся в Канаду для знакомства с работой предприятий подобного профиля и обучения по вопросам экологической и радиационной безопасности.
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