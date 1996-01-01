Владморрыбпорт возвращает металлолом

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" в первом полугодии 2008 г. получило чистую прибыль в размере 2,476 млн руб. против 52,065 млн руб. чистого убытка в первом полугодии 2007 г. В компании отмечают, что повышение выручки во втором квартале 2008 г. связано с увеличением грузооборота на 3,4%, а также ростом числа операций по приобретению и реализации металлолома, осуществляемых портом.