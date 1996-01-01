ДЭК сокращает убытки и готовится сменить регистратора

ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) в первом полугодии 2008 года сократила чистый убыток на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 559,196 млн руб. При этом выручка компании выросла на 65,6%, до 20 млрд 958,599 млн руб. В компании ДДГ "ЗР" сообщили, что на рост выручки оказало влияние увеличение полезного отпуска электроэнергии. Тем временем, совет директоров ДЭК принял решение о досрочном расторжении договора на ведение реестра акционеров с ОАО "ЦМД" и утвердил новым регистратором ЗАО "Реестр А-Плюс".