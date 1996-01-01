Приморское морское пароходство нарастило прибыль в 1,9 раза за счет продажи судов

ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) в I полугодии 2008 г. увеличило чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., до 50,807 млн руб. При этом выручка компании снизилась на 28%, до 244,016 млн руб. Рост чистой прибыли в пресс-службе компании объяснили выводом устаревших судов из эксплуатации и дополнительными доходами от их продажи.