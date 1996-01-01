В первом полугодии ДВМП снизило чистую прибыль в 4,9 раза

Чистая прибыль ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головное предприятие транспортной группы Fesco) по РСБУ снизилась в I полугодии 2008 г. в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 301 млн руб., сообщила пресс-служба компании. "В структуре прибыли за I полугодие 2007 г. значительную долю составил финансовый результат от сделок с активами между компаниями группы. Помимо этого, в состав чистой прибыли за I полугодие 2007г. вошли 490 млн руб. как финансовый результат от продажи непрофильных активов и четырех наиболее устаревших судов", - отмечает компания.