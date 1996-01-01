Пенсионные взносы не обслуживают зарплатные карты

Банковская комиссия за обработку платежных документов по зачислению зарплат на "пластиковые" счета сотрудников не облагается пенсионными взносами. В письме от 4 августа 2008 г. № 03-04-06-02/88 представители Минфина напомнили "упрощенцам", что объектом и базой по вносам на обязательное пенсионное страхование являются объект налогообложения и база по ЕСН (п. 2 ст. 10 Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ). При этом пункт 1 статьи 237 Налогового кодекса при определении базы по ЕСН предписывает учитывать, в частности, оплату услуг, предназначенных для физлица. Однако, отметили финансисты, средства, взимаемые банком, к таковым не относятся, поскольку являются не чем иным, как формой организации расчетов с работником. Таким образом, компания данные затраты списывает как обычные производственные расходы.