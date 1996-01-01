Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"Спасскцемент" заработал на повышенном спросе
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
ОАО "Спасскцемент" в первом полугодии 2008 года получило чистую прибыль в размере 536,905 млн руб., что в 2,4 раза больше, чем в первом полугодии 2007 г. Выручка выросла в 3,7 раза - до 4 млрд 894,205 млн руб. За шесть месяцев "Спасскцемент" увеличил производство цемента в 3 раза - до 1 млн 174,4 тыс. тонн, клинкера - в 2,2 раза, до 1 млн 178,7 тыс. тонн. Отметим, что на третий квартал текущего года запланированы остановка и монтаж трансформатора на подстанции 220/10 кВ "Новая", обеспечивающего полную работу двух технологических линий Новоспасского цементного завода. Естественно, это скажется на объемах.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Кто встанет у станка завтра?
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Новый резидент ТОР "Беринговский" займется экологическим предпринимательством на Чукотке
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов
Loading...