"Спасскцемент" заработал на повышенном спросе

ОАО "Спасскцемент" в первом полугодии 2008 года получило чистую прибыль в размере 536,905 млн руб., что в 2,4 раза больше, чем в первом полугодии 2007 г. Выручка выросла в 3,7 раза - до 4 млрд 894,205 млн руб. За шесть месяцев "Спасскцемент" увеличил производство цемента в 3 раза - до 1 млн 174,4 тыс. тонн, клинкера - в 2,2 раза, до 1 млн 178,7 тыс. тонн. Отметим, что на третий квартал текущего года запланированы остановка и монтаж трансформатора на подстанции 220/10 кВ "Новая", обеспечивающего полную работу двух технологических линий Новоспасского цементного завода. Естественно, это скажется на объемах.