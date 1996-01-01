Как малый бизнес будет выкупать офисы

Приобретение недвижимости для нужд предпринимателей будет регламентировано краевым законом, который разрабатывается сегодня.

Он должен определить условия отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной или краевой собственности, субъектами малого и среднего бизнеса. Первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО провел совещание, посвященное этому вопросу. Напомним, с 22 июля вступил в силу федеральный закон, предоставляющий малому и среднему бизнесу преимущество при выкупе в собственность муниципальной или государственной недвижимости. То есть, если предприниматель не менее трех лет до вступления в силу этого закона арендовал муниципальное или краевое помещение, то он имеет первоочередное право выкупить его в собственность, в том числе в рассрочку. Законопроект, который сейчас разрабатывается в администрации края, должен регулировать этот процесс. В том числе он установит размеры площади, которую имеет право выкупить предприниматель, и период, на который ему может быть предоставлена рассрочка. Также необходимо определить порядок определения рыночной стоимости объекта, который намерен выкупить предприниматель.