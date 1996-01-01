Действия работодателя безденежные работники ООО "Русский вольфрам" расценили как издевательство

Один из владельцев ООО "Русский вольфрам" побывал в июле на предприятии. В шортах и сланцах он выступил перед коллективом, сообщив, что невыгодно вкладывать деньги в предприятие, потому что идет арбитражный процесс.

Может, светлогорцы его и поняли бы, но истинную цену проблем работодателя они увидели в издании приказа N 30 от 2 июля о премировании с формулировкой: "В связи с победой сборной России в матче чемпионата Европы над сборной Голландии и с целью пропаганды и развития российского футбола (за волю к победе)...".

Согласно приказу, те, кто не принимал участие в минувшей голодовке, получили от 800 до 50 тыс. руб. 50 тыс., естественно, достались помощнику директора. В коллективе это расценили как форменное издевательство, учитывая и то, что ни одно из обещаний, которые дали власти работникам ООО "Русский вольфрам", не выполнено.

Ситуацию на предприятии комментирует председатель профсоюзного комитета "Русского вольфрама" Леонид ОТНЯКИН: "Главное, что хорошего произошло за месяц после приостановки голодовки работников предприятия" - мы получили зарплату. Правда, нам выплатили деньги за два с половиной месяца: c марта до середины мая. Оплату за простой по вине работодателя нам пришлось снова взыскивать в судебном порядке. За июнь нам оплатили только 8 рабочих дней, когда после окончания голодовки мы вышли на работу. Причем деньги за июнь - по 500-3000 руб. получили только 180 человек, которые написали заявления в суд. Остальные, а многие в тот момент были в тайге, физически не могли это сделать. Но 12 августа начинаются "пересуды", так как работодатель подал апелляционную жалобу на принятое в нашу пользу решение.

Мы не понимаем, почему государство позволяет так обращаться со своими гражданами. Например, на следующий день после окончания голодовки всему коллективу велели писать заявления об увольнении. Мотивировка была следующая: будет создано новое предприятие, куда нас всех переведут. Профсоюз провел разъяснительную работу, людям объясняли, что при увольнении по собственному желанию они не получат выплат, положенных при сокращении персонала. Люди со страхом ждали следующего утра, так как всех, кто не напишет заявление, обещали не пустить на рабочие места. Правда, утром все было, как обычно, руководство и охрана вели себя так, как будто никаких распоряжений накануне не давалось. Как это расценивать? В каком состоянии люди, больно говорить. Они готовы в любой момент повторить голодовку. Сейчас на предприятии ведутся только горные работы. Фабрика и ОТК стоят.