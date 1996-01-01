Борьба за свалку

В ближайшие полгода за владивостокскую свалку в районе пос. Горностай может разгореться нешуточная война. Несколько фирм, надеющихся погреть на ней руки, уже заказали за границей комбайны для переработки твердых бытовых отходов.

Уникальность этих машин состоит в том, что из тонны обычного спрессованного и выгоревшего бытового мусора с помощью современных технологий они извлекают полезных компонентов на $200-250. Комбайны оснащены уловителями драгметаллов и драгкамней. "Комбайнеры" считают, что переработка и свежего мусора, который все еще везут на эту свалку за неимением нового полигона ТБО, может оказаться довольно прибыльной.

Понятно, что бомжи, которых сегодня владивостокская свалка кормит и поит, готовы оказать кровавое сопротивление любой машине или компании, готовой покуситься на их кусок "хлеба с маслом".