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Металлурги взывают к разуму

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Бесконтрольный вывоз российского металлолома с просторов Дальнего Востока подрывает сырьевую базу предприятий, имеющих литейные производства. На своих стихийных встречах они выражают крайнее недовольство попустительством властей, которые беспрепятственно пропускают металл за границу.

Сегодня дошло до того, что дальневосточники не могут отлить своими силами даже канализационные люки, которых не хватает городам и поселкам тысячами. Металлурги считают, что пора "перекрыть крантик", по которому металлолом эмигрирует за границу, и направить его им в переделку, чтобы они смогли выпустить продукцию, которая на мировом рынке стоит в несколько раз дороже и которая сегодня как никогда нужна нам самим. Такие меры, по их убеждению, должны сделать ДФО процветающим и привлекательным для переселенцев из других стран и регионов России.

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