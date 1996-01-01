Особенности иностранной карьеры

Еще десять лет назад пределом мечтаний каждого молодого карьериста было трудоустройство в иностранную компанию - платили там больше, бизнес был более стабильным, да и развитием персонала иностранцы занимались более последовательно. Сегодня ситуация не столь однозначна - российские работодатели все активнее перенимают западные технологии. Однако опыт работы в иностранной компании по-прежнему является одной из самых желанных строчек в резюме соискателей.

Требования жестче, но четче

Для того чтобы стать сотрудником иностранной компании, нужно соответствовать целому набору требований, предъявляемых зарубежным работодателем. Рекрутеры отмечают, что у них требования к персоналу по-прежнему гораздо более жесткие, чем у их российских коллег.

- Иностранные компании всегда предъявляют высокие требования к образованию (часто требуется не только высшее, но и профильное), личностным качествам кандидата, - говорит Светлана ЛИМОНОВА, директор компании АНКОР в Хабаровске. - Обязательным также является опыт работы в иностранном структурированном бизнесе, знание английского языка, весомое дополнение - наличие у кандидата сертификатов о дополнительном образовании (участие в тренингах, семинарах, курсах), а также прав, опыта вождения автомобиля.

Алексей МИЦКЕВИЧ, старший консультант агентства по подбору персонала "Карьера-Форум" ко всему вышеперечисленному добавляет аналитические навыки. Кроме этого, по его мнению, при подборе специалистов на рядовые позиции делается упор на перспективность кандидатов, оцениваются базовые компетенции: нацеленность на результат, коммуникативные навыки, лидерские качества, навыки работы с информацией и т.д.

Для того чтобы стать желанным кандидатом для иностранной компании, по мнению Марины НАУМОВОЙ, PR-специалиста компании АНКОР во Владивостоке, нужно обладать высоким интеллектуальным потенциалом и иметь общий культурный уровень. А Роман ПОПОВ, коммерческий директор АППП "Карьера-Форум", отмечает, что в иностранных компаниях более определенные требования к управленческим способностям кандидатов, так как в иностранной компании все регламентировано точнее и требования к квалификации обозначены конкретнее.

На практике требования к кандидату в иностранную компанию, по словам HR-менеджера компаний ООО "Продакшен Сервисез Нэтворк Сахалин" (ПСН Сахалин), ООО "Сахалин Текникал Сервисез Нэтворк" (СТСН) г. Южно-Сахалинска Алевтины ИСАКОВОЙ, выглядят следующим образом: опыт в руководящей должности не менее 5 лет, опыт в инженерной должности (инженер-проектировщик) не менее 5-7 лет, понимание или хорошее знание английского языка (для некоторых должностей важны письменные навыки), опыт в сфере предоставления инженерно-технических услуг. Андрей БЕРЕЗНОЙ, региональный тренинг-менеджер (Восточная Сибирь и Дальний Восток) компании НЕСТЛЕ, добавляет, что очень важно, чтобы кандидат соответствовал так называемому Culture Fit - типажу компании: "Что касается НЕСТЛЕ, то могу перечислить следующие требования: готовность работать и хороший потенциал развития, нацеленность на результат, гибкость, готовность принимать решения и нести за них ответственность".

Компенсации сравнялись

Что касается компенсационного пакета, то, по словам всех опрошенных специалистов, зарплатные предложения российских компаний все больше приближаются к предложениям иностранных работодателей. Кадровый дефицит вынуждает всех участников рынка платить квалифицированным работникам более высокое вознаграждение.

Кроме этого, по словам Екатерины ЛОНШАКОВОЙ, директора международной рекрутинговой компании Kelly Services во Владивостоке, многие российские компании активно внедряют западные технологии: гибко формируемый социальный пакет, пересмотр заработных плат на основании ежегодной аттестации, постоянное обучение. "Но сохраняются и некоторые отличия: в первую очередь это стабильность: обещанный сотруднику иностранной компании социальный пакет не изменится при необходимости экономить бюджет. Кроме этого, западные компании отличаются разнообразием компенсаций и прозрачностью выплат для специалистов различного уровня", - говорит она. А Елена Благополучная при всех плюсах и дополнительных льготах в иностранных компаниях упоминает и об одном "минусе" - часто компании, работающие по проектам, заключают срочный трудовой договор на время проведения определенных работ.

Марина Наумова считает, что за последнее время российские работодатели очень многому научились у своих иностранных коллег-конкурентов, особенно в рамках одной отрасли. Наиболее прилежными учениками являются компании высокотехнологичных секторов Telecom/IT, банки и производственно-торговые предприятия.

Международная карьера

Еще одно преимущество работы в иностранной компании - это возможность сделать российскую или даже международную карьеру. Опыт компании АНКОР в Хабаровске показывает, что все чаще сотрудники дальневосточных офисов делают карьеру с переездом в рамках компаний в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург. Елена Благополучная говорит о том, что на Сахалине такие примеры тоже есть. Кроме этого, люди, работающие на шельфовых проектах, получают неоценимый опыт. Это в первую очередь касается специалистов, занятых в разработке месторождений, геологоразведке, бурении.

Марина Наумова уверена, что наличие конкретных примеров продвижения свидетельствует о том, что международная карьера вполне реальна, но назвать это тенденцией на данный момент нельзя. Екатерина Лоншакова подчеркивает, что для этого "надо быть готовым активно работать в компании больше десяти лет и иметь возможность каждые 2-3 года переезжать в разные иногда не самые привлекательные города России и ближнего зарубежья. Только так, "помотавшись по гарнизонам", можно стать "генералом" в иностранной корпорации".

Трудности перевода

Говоря о карьере в иностранной компании, многие высказывают мнение о том, что русским людям достаточно сложно освоиться - менталитет не тот. Но, судя по опыту работы иностранных компаний на российском Дальнем Востоке, осваиваются новички довольно быстро. "В связи с обязательными тренингами, курсами российские работники осваивают новые программы и международные стандарты, - говорит Алевтина Исакова. - Через полгода наблюдается прогресс: например, российский состав без переводчика объясняется с иностранными руководителями".

При общей тенденции усложнения бизнес-процессов и формализации процедур основные отличия заключаются в менеджменте.

- Наиболее заметны отличия между российскими и иностранными компаниями во взаимоотношениях руководитель - подчиненный, - соглашается Андрей Березной. - В нашей компании не принято обращение по имени-отчеству, даже к менеджеру высшего звена мы обращаемся только по имени. Также формат Open Office (все сотрудники в одном большом "кабинете", разделенным специальными перегородками) способствует снятию барьеров - коммуникационных и психологических, в том числе. Чтобы поговорить с директором, нет необходимости записываться через секретаря, можно просто подойти и пообщаться. Многие вопросы за счет этого решаются быстрее и эффективнее.

Исходя из опыта компании НЕСТЛЕ, российские сотрудники осваиваются в компании довольно быстро. Тем более что в компании есть специально разработанная система адаптации персонала, которая позволяет быстро вникнуть в процесс работы, усвоить принятые в компании нормы и правила, а также познакомиться с коллегами.

На вес золота

Опыт работы в иностранной компании, даже если головокружительной карьеры не получилось, всегда является преимуществом при дальнейшем трудоустройстве.

Светлана Лимонова говорит о том, что приобретенный опыт в иностранной компании действительно является весомым преимуществом - это, прежде всего, структура, отработанные годами технологии ведения бизнеса, мощные обучающие ресурсы, нацеленность не на процесс, а на результат. При этом Алексей Мицкевич говорит о том, что для компаний местного уровня длительный опыт работы специалиста в иностранной компании может служить отрицательным показателем, т.к., по их мнению, такой специалист не сможет работать в ситуации неопределенности и неструктурированности всех бизнес-процессов.

Екатерина Лоншакова считает, что для специалистов начального уровня и менеджеров среднего звена иностранные компании способны дать все то, что мотивирует в этот период: стабильность, мировой опыт, прозрачный карьерный рост, высокий уровень корпоративной культуры, иностранный язык. Но для топ-менеджеров, желающих стратегически управлять бизнесом, больше свободы все же в российских компаниях. Хотя опыт работы в мультинациональной компании никому не помешает.