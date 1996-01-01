Королева бензоколонки НК "Альянс" - 2008

Приморские операторы АЗС НК "Альянс"- финалисты, а точнее, финалистки отборочных туров корпоративного состязания - собрались на одной из автозаправочных станций Владивостока для участия в заключительном этапе конкурса "Лучший по профессии".

Очаровательные девушки в фирменной "альянсовской" униформе измеряли остатки топлива в резервуаре, определяли его плотность, демонстрировали знание техники безопасности и умение общаться с клиентами.

Елена МАКСИМОВА, оператор одной из уссурийских АЗС, работает в ОАО "Приморнефтепродукт" всего два года, но уже смогла обойти своих более опытных коллег и пройти в финал. "Участие в конкурсе внушает гордость за профессию, - говорит она. - Оператор АЗС - не просто кассир в окошке заправочной станции, как думают многие, а специалист высокого класса. Правила конкурса прозрачны, конкуренция - честная, поэтому приятно сознавать: победа зависит только от тебя".

Ее владивостокская коллега - оператор АЗС № 15 Елена ЕВЧЕНКО - состязается в мастерстве уже второй раз: в прошлом году она заняла призовое место в 1-м туре, в этом - удалось шагнуть дальше. По ее словам, участие в конкурсе наилучшим образом отражается на работе и вызывает искреннюю заинтересованность в повышении квалификации.

Учредив профессиональное состязание "Лучший по профессии", предприятие решает несколько задач одновременно: улучшает качество обслуживания клиентов на своих АЗС, повышает уровень квалификации персонала и реализует внутреннее направление социальной ответственности бизнеса. Забота о персонале, разработка новых мотивационных программ, по мнению руководства, важны не меньше, чем участие в благотворительных акциях или спонсорство культурных проектов.

Конкурс проводится уже третий год подряд, стремительно набирая популярность у коллектива. Причем, если в 2006-м участвовать в нем могли только операторы АЗС, то начиная с прошлого года к ним присоединились водители бензовозов, товарные операторы и электрослесари. Более того, в компании не исключают, что количество номинаций -а, соответственно, и перечень специальностей - будут увеличиваться и дальше.

Состязание "Лучший по профессии" среди операторов АЗС состояло из нескольких этапов. Для участия в нем каждая автозаправочная станция выдвинула по одному представителю. Поскольку все АЗС компании объединены по территориальному признаку, то сначала операторы состязались внутри групп, отвечая на "экзаменационные" билеты, касающиеся их повседневной профессиональной деятельности, и подкрепляя теоретические знания практикой. По итогам этого этапа в каждой группе определили тройку победителей и вручили им денежные премии. После этого обладателям первых мест предстояло "сразиться" в финале. Кстати, параллельно конкурсные соревнования с промежуточной выплатой вознаграждения прошли и в других номинациях, что наглядно доказывает: компания не скупится на материальное поощрение сотрудников.

В итоге лучшим оператором АЗС НК "Альянс" стала Людмила МАЛЫШЕНКО, оператор АЗС №42 Сысоевского филиала компании (г. Арсеньев). Торжественное поздравление победителей всех номинаций конкурса "Лучший по профессии" пройдет 6 сентября, накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Помимо денежного вознаграждения им будут вручены памятные дипломы, которые украсят рабочие места. А обладатели первой премии еще будут получать 15-процентную надбавку к окладу в течение года.

"Наш конкурс еще раз доказывает: новое - это хорошо забытое старое, - говорит зам. генерального директора ОАО "Приморнефтепродукт", директор департамента персонала Елена БОГАЧЕВА. - Достаточно вспомнить практику соцсоревнований. Мы возродили эту традицию, усовершенствовав и адаптировав к своим потребностям. Причем, если первых конкурсантов собирали с трудом (люди элементарно не понимали, зачем это надо), то сегодня участие в этом профессиональном состязании очень почетно. И еще неизвестно, что важнее для победителей: денежный бонус или профессиональное признание.

Безусловно, конкурс выгоден и компании, ведь его участники сознательно повышают уровень своей компетенции, что в итоге приводит к еще более качественному обслуживанию клиентов и повышению производительности труда. Кроме того, открывая номинации для водителей бензовозов и электрослесарей, мы стремимся еще и поднять престиж рабочих профессий, интерес к которым сегодня резко снизился".

Кстати, параллельно с "Приморнефтепродуктом" подобные конкурсы прошли и на других сбытовых предприятиях НК "Альянс" на Дальнем Востоке: "Хабаровскнефтепродукте" и "Амурнефтепродукте". Финальный - межрегиональный - этап состоится в Благовещенске. А победитель получит звание "Лучший по профессии НК "Альянс" на Дальнем Востоке".