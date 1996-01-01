Приморская база лесавиаохраны оказалась в состоянии двоевластия

Не согласный со своим увольнением начальник краевого государственного учреждения (КГУ) "Приморская база авиационной охраны лесов" Вячеслав ФЕДОТОВ подал иск в суд о признании незаконным приказа о его отстранении от должности и ежедневно приходит на работу. Судебное заседание по рассмотрению иска должно состояться в конце августа.

Напомним, увольнение главного краевого начальника по борьбе с лесными пожарами инициировал в июне этого года руководитель Управления лесного хозяйства Приморского края Егор ЕГОРОВ, которому подведомствена краевая база лесавиаохраны. В свою очередь, управление лесным хозяйством входит в структуру администрации Приморского края и подотчетно губернатору.

Официальным поводом для увольнения послужила неявка Федотова на экстренное совещание, посвященное выработке мер по борьбе с лесными пожарами. Однако сам Вячеслав Федотов считает, что его уволили потому, что в своих отчетах он отказывался занижать данные о пожарах в Приморском крае на период с апреля по май. Свою позицию Федотов озвучил в письме-жалобе, которое направил в адрес Федерального агентства лесного хозяйства (Россельхоз) и ФГУ "Авиалесохрана".

По данным Россельхоза, действительно на начало мая в Приморском крае официальные данные почти в два раза расходились с результатами аэрокосмического мониторинга: 215 заявленных возгораний против 382 пожаров, зафиксированных спутником. Площадь, пройденную огнем, край обозначил в 34 тысяч га, тогда как реальная цифра составила 70 тысяч га. Рослесхоз предписал губернатору Приморского края провести служебное расследование по фактам расхождения данных и увольнения начальника региональной авиабазы. Между тем кадровое управление администрации Приморского края в конце июля издало приказ о назначении и.о. начальника КГУ "Приморская база авиационной охраны лесов" Василия МЕДВЕДЕВА, бывшего зама Федотова. Сейчас на работу ходят оба и оба же выполняют руководящие функции.