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Розничный пилотаж
Компания ТТК "обкатает" на Дальнем Востоке розничную продажу международных и междугородных услуг связи. В течение трех летних месяцев ТТК намерена изучать уровень спроса на розничные услуги связи для физических лиц в Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Затем начнется массовое внедрение новой для компании услуги на всей территории страны. Кроме предоставления голосовых услуг, планируется выход на розничный рынок доступа в Интернет.
Генеральный директор ЗАО "Транстелеком-ДВ" Владимир РЫБАКОВ рассказал "ДК", что выход компании на новые рынки услуг обусловлен постепенным отмиранием рынка магистрального доступа. По его словам, в ближайшее время доходы магистральных операторов от продажи каналов резко сократятся за счет строительства новых сетей.
К концу года ТТК планируется подключить к Интернету первую тысячу абонентов. Стоимость услуги будет на уровне сложившихся на рынке цен. "Сначала мы будем прокладывать оптоволоконные линии к домам в тех районах Хабаровска, где присутствует всего один интернет-оператор. Это позволит организовать доступ во всемирную сеть на гарантированной скорости до 1000 килобит в секунду, чем не может сейчас похвастаться ни один провайдер, - резюмировал Владимир Рыбаков. - После апробации этой технологии мы начнем заходить со своим Интернетом и в более конкурентные районы дальневосточной столицы".
Напомним, что в конце мая ЗАО "Компания ТрансТелеКом" объявило о начале продвижении всех своих услуг под новым брендом - ТТК. Тогда же стало известно о принятии новой стратегии развития компании до 2015 года, которая должна привести к созданию собственных сетей связи в 120 крупнейших городах РФ и занять до 17% регионального розничного рынка связи. Руководство компании планирует привлечь более 2 млн частных абонентов. Инвестиции в инфраструктуру составят более 40 млрд руб.
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