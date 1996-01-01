Новые горизонты АЛРОСА

Долгое время АЛРОСА являлась компанией закрытого типа. О том, что ее предстоит переформировать из ЗАО в ОАО, говорилось давно, однако дело не двигалось с места. До сих пор этому мешала неопределенность с собственниками.

Еще в июле 2002 г. в интервью "Известиям" вице-премьер, министр финансов РФ, председатель наблюдательного совета АЛРОСА Алексей КУДРИН говорил, что работа по преобразованию АЛРОСА в открытое акционерное общество завершится в ближайшие год-два, подчеркивая, что смена формы собственности - требование федерального законодательства, и в ходе преобразования состав собственников компании не изменится. Это позволит компании получить рыночную оценку и привлекать более долгосрочные кредиты под сравнительно низкие проценты. Однако процедура затянулась по причине небезызвестных всем событий в свете передачи компании в федеральную собственность.

На сегодняшний день соблюден баланс интересов всех акционеров, созданы условия для превращения компании в современную инвестиционно привлекательную корпорацию, отвечающую самым высоким мировым стандартам.

Досье Историю акционерной компании "Алмазы России-Саха" (АК "АЛРОСА") можно вести с 1954 года - именно тогда была открыта первая алмазная кимберлитовая трубка в СССР. 4 января 1957 года в поселке Мирный был создан трест "Якуталмаз", а 10 июня на опытной фабрике началась промышленная добыча алмазов. Создание в 50-х годах прошлого века на пустом месте, в жесточайших условиях Крайнего Севера новой отрасли отечественной промышленности - ярчайшая страница истории СССР. В 1959 СССР продал на мировом рынке первую партию якутских алмазов - 13 тысяч карат, а через 21 год на фабрике № 3 был извлечен самый крупный за всю историю "Якуталмаза" ювелирный алмаз весом 342,5 карата.

Сама АК "АЛРОСА" создана в 1992 году в соответствии с Указом Президента РФ "Об образовании акционерной компании "Алмазы России - Саха". АЛРОСА -крупнейшая в России компания, занимающаяся разведкой, добычей, обработкой и реализацией алмазов, и один из крупнейших мировых производителей алмазов. Объем производства АЛРОСА составляет почти 100% всех алмазов, добываемых в России, и 25% мировой добычи.

Сегодня АЛРОСА являлась бюджетообразующей компанией крупнейшего региона страны -Республики Саха (Якутия). Региону формально принадлежал контрольный пакет алмазно-бриллиантового комплекса. Акционерами компании являлись Правительство РФ и Якутия (по 32% акций), 23% акций принадлежали сотрудникам компании, 8% - администрации якутских улусов (районов), еще 5% - Фонду социальных гарантий военнослужащим при Правительстве РФ. Однако пришло время перемен.

Завершающим этапом длившихся долгое время имущественных споров стало подписание мирового соглашения, а вслед за ним размещение дополнительных акций в пользу центра, Якутии и восьми якутских улусов (районов) Алмазной провинции. 18 июня нынешнего года состоялось официальное подписание договоров о приобретении акций участниками закрытой подписки. Это событие окончательно урегулировало имущественный спор.

Дополнительная эмиссия акций была проведена для увеличения доли Российской Федерации в уставном капитале АК "АЛРОСА" (ЗАО) в объеме не менее 50% плюс 1 акция и сохранения доли Республики Саха (Якутия) в размере 32%, а также долей муниципальных образований в размере 8%. Приобретение акций акционерами теперь позволит повысить капитализацию АК "АЛРОСА" и ее конкурентоспособность на мировом рынке. Действующие долгие годы между ПНО "Якуталмаз", АК "АЛРОСА" и Республикой Саха (Якутия) арендные соглашения, которые обходились компании в 12 млрд рублей, заменены на современные корпоративные отношения, развивающиеся успешно, как показывает время, уже полтора года.

Правительство России пошло на уступки Якутии, сохранив за ней право перечислять в республиканский бюджет налог на добычу полезных ископаемых в размере ста процентов. Министр имущественных отношений республики Виктор ЕФИМОВ после подписания документа разъяснил, что при увеличении уставного капитала компании республика сохранила свою долю и долю муниципальных образований в размере 40%, передав в собственность АК "АЛРОСА" имущественный комплекс, состоящий из из 12,5 тыс. объектов, которые находятся в Мирнинском, Ленском, Анабарском, Нюрбинском, Сунтарском районах (улусах), Краснодарском крае и Иркутской области.

В конце июня в городе Мирном на годовом собрании акционеров АЛРОСА был избран новый состав наблюдательного совета компании, в который вошли 15 человек - представители федерального центра, республики и менеджмента компании. Нужно сказать, что в условиях федерализации компании в количественном отношении расклад сил остался равным. "Федерализация АЛРОСА дает новые возможности для развития компании, в том числе в области расширения производства, привлечения инвестиций" - об этом заявили члены наблюдательного совета компании на встрече с местными журналистами по итогам годового собрания акционеров.

По словам члена наблюдательного совета, главы Правительства Якутии Егора БОРИСОВА, у федерального центра и республики появились новые механизмы, прежде всего с учетом реальной оценки активов самой компании, что дает возможность ее руководству, наблюдательному совету принимать более смелые решения, в том числе в области привлечения инвестиций и по другим направлениям. При этом сохраняются федеральные поступления в бюджет республики.

- Во-первых, федерализация не приведет к сворачиванию социальной политики. АЛРОСА всегда была и будет социально ориентированной компанией. Во-вторых, это повышает стоимость компании, ее инвестиционную привлекательность. Например, мы сможем размещать евробонды, что планируем сделать в конце этого года, - сказал президент компании Сергей ВЫБОРНОВ.

Наблюдательный совет компании принял решение, что АЛРОСА будет расширять свою деятельность в области горного производства. Об этом говорит тот факт, что в последние два года в компании уделяется особое внимание вопросам диверсификации. АЛРОСА отказалась от непрофильных активов по добыче углеводородного сырья, а Инвестгруппа компании получила право на разработку четырех железорудных месторождений в Южной Якутии, чей потенциал оценивается в 10 млн. т руды.