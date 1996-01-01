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Японцы хотят производить шпон в Приамурье
Японские бизнесмены готовы вложить средства в строительство комплекса по переработке древесины в городе Белогорске Амурской области. При реализации данного проекта будут созданы 350 рабочих мест, налоги составят почти 100 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе амурского правительства, об этом шла речь на переговорах и. о. губернатора Приамурья Виктора МАРЦЕНКО с бизнесменами из Японии по вопросу инвестирования в лесоперерабатывающие предприятия области. Виктор Марценко подчеркнул, что правительство области заинтересовано прежде всего в организации глубокой переработки древесины. Сырьевой потенциал Приамурья по запасам древесины составляет почти 2 млрд куб. В 2007 г. в области заготовлено 2,6 млн куб. м деловой древесины, из них на экспорт поставлено 1,4 млн куб. м.
Сегодня областные власти проводят работу по включению проекта в перечень приоритетных, утверждаемых Министерством промышленности и энергетики РФ.
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