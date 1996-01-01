Черное золото Охотского моря

Ровно пять лет назад отечественная компания "Роснефть" получила лицензию на геологическое изучение недр Западно-Камчатского участка шельфа Охотского моря. В 2005 году к этому проекту присоединился консорциум корейских компаний, основным участником которого является Корейская национальная нефтяная корпорация (КННК). Прогнозные извлекаемые ресурсы шельфа составляют 1,8 млрд тонн нефти и более 2 трлн кубометров газа. В "Роснефти" рассчитывают, что освоение Западно-Камчатского шельфа будет столь же масштабным проектом, как "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Досье Основными участниками проекта по освоению ресурсов нефти и газа Западно-Камчатского шельфа являются НК "Роснефть" и КННК, в консорциум также вошли Korea Gas, GS-Caltex, SK, Daewoo International, Kumho Petrochemical и Hyundai. Общая доля корейского консорциума - 40%, НК "Роснефть" принадлежит 60%.

На первом этапе интернациональной команде предстоит детально изучить лицензионный участок площадью более 62 тыс. кв. км - это больше, чем все действующие сахалинские нефтяные проекты вместе взятые. В прошлом году специалисты ООО "Камчатнефтегаз" (совместное российско-корейское предприятие, владелец лицензии на геологическое изучение участка) провели двух- и трехмерную разведку шельфа и на основании полученных данных определили координаты точек бурения первых поисковых скважин. Только проведя буровые работы, можно с уверенностью говорить о наличии здесь промышленных запасов нефти.

Вглубь на 4 километра

В конце мая полупогружная буровая установка "Ду-Санг" корейского производства прибыла в район первой скважины - Западно-Сухановской №1 - и 16 июня приступила к бурению. Проектная глубина - чуть больше трех километров, к концу июня пройдено более 700 метров. В этом году "Камчатнефтегаз" планирует пробурить еще одну скважину - Северо-Крутогоровскую №1 (4,025 км). Работы завершатся в октябре.

Такой масштабный проект требует безупречной организации транспортной схемы. Только стоимость аренды буровой установки составляет $100 тысяч в сутки, кроме того, в геологоразведочных работах участвует огромное число привлеченных специалистов, и каждая минута простоя влечет за собой большие финансовые потери. Поэтому в реализации нефтяного проекта задействованы мощности сразу трех дальневосточных регионов - Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей.

- В течение года мы рассматривали несколько вариантов организации основной базы снабжения буровых объектов. Нужно было выбрать морской порт, который по географическому расположению и техническому оснащению максимально подходит для таких целей, - говорит генеральный директор ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" Леонид КАЦЕВ. -В итоге наиболее удобным оказался Магаданский порт, который расположен всего в 250 милях от места проведения работ. Это позволяет значительно снизить транспортные расходы и сократить время доставки грузов.

Второе дыхание порта Холмск

Компания "Сахалин-Шельф-Сервис" была создана в 1997 году для обеспечения работ по освоению сахалинского шельфа, предоставляет транспортные, строительные и другие услуги. Один из наиболее масштабных проектов компании - реконструкция Холмского морского рыбного порта и организация на его основе Сахалинского западного морского порта. При планировании проекта "Сахалин-2" возникла необходимость создать специальную береговую базу для бесперебойной поставки около 500 тысяч тонн труб и других материалов. Выбор пал на Холмский морской рыбный порт - на тот момент предприятие находилось в стадии банкротства, были разрушены причалы и вся инфраструктура.

В 2003 году специалисты "Сахалин-Шельф-Сервис" углубили дно акватории порта, очистили его от затонувших судов, приступили к строительству причалов и площадки для складирования труб. Сегодня круглогодичный порт Холмск сертифицирован по международным стандартам и является основной площадкой по обеспечению нефтегазовых проектов Сахалина. Здесь есть портальные краны грузоподъемностью 20, 32 и 60 тонн, восемь современных причалов, огромные складские площади. Порт Холмск - показательный пример того, как благодаря частным инвестициям малоэффективное предприятие превратилось в современный и мощный порт.

Конечно же, Магаданский морской порт находится далеко не в таком состоянии, как в свое время Холмский, но модернизация и увеличение грузооборота одному из ключевых предприятий региона не помешают. И генеральный директор ОАО "Магаданский морской торговый порт" Леонид КАЦЕВ не исключил возможность выбора Магаданского порта как основной базы снабжения для организации промышленной добычи нефти.

Уже сегодня на территории Магаданского морского торгового порта организован транспортный узел для смены вахтового персонала буровой установки и судов обеспечения, проводится транспортировка, хранение и обработка грузов для бурения.

- У нас появился новый фронт работ, и сегодня в планах предприятия провести обновление портового оборудования: до конца года рассчитываем закупить еще несколько единиц техники. В этом году ожидается выделение значительных средств из федерального бюджета для проведения долгожданного ремонта гидротехнических сооружений (причалов) порта, который рассчитан на несколько лет, - рассказал заместитель генерального директора ОАО "Магаданский морской торговый порт" Александр КАРПОВ.

Кроме того, в рамках реализации нефтяного проекта в Магадане созданы и зарегистрированы несколько компаний-подрядчиков, которые будут заниматься транспортировкой, хранением и дальнейшей утилизацией отходов от проведения буровых работ. Отслеживать всю цепочку доставки отходов из порта на городской полигон и их дальнейшую утилизацию будут специалисты магаданского управления Росприроднадзора.

- Задача номер один - минимизировать негативные последствия, возможные при работе с опасными отходами, -говорит руководитель управления Росприроднадзора по Магаданской области Виктор БЕРДНИКОВ. - Я не вижу здесь серьезных проблем - все требования, которые мы предъявляем компаниям, вполне выполнимые.

Камень преткновения

Нет сомнений, что освоение Западно-Камчатского шельфа даст большой экономический эффект для близлежащих дальневосточных регионов. Уже на этапе разведки созданы рабочие места, получили дополнительную нагрузку морские порты, транспортные и строительные предприятия.

Между тем, чем больше разворачиваются работы на шельфе, тем громче голос экологов, которые обеспокоены возможными последствиями столь серьезного вмешательства в местную природу. Протест высказывают камчатские специалисты, которые опасаются за рыбные нерестилища края, обеспокоены и их магаданские коллеги, ведь на муниципальном полигоне планируется утилизировать отходы, образующиеся во время бурения. Высказывается тревога по поводу возможного превышения радиоактивного фона извлекаемой из скважин породы, что случается довольно часто, особенно при бурении на большие глубины.

В "Роснефти" на эти претензии стараются мотивированно отвечать и сумму страховки от возможных аварий называют беспрецедентной: выплаты составят $50 млн на каждый страховой случай, данные средства позволят оперативно и качественно организовать работы по устранению последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, как рассказал журналистам директор ООО "Камчатнефтегаз" Дмитрий АНТОНОВ, в процессе бурения компания использует новейшие технологии. Они позволяют полностью исключить выбросы в морскую среду, в том числе и при прохождении первого интервала, когда в воду могут попасть взвешенные частицы грунта и породы.

- За все время освоения сахалинского шельфа, который имеет схожие геологические условия с камчатским, было пробурено более 100 скважин, и ни на одной из них не было зафиксировано превышение радиационного фона извлекаемого грунта, - добавляет руководитель департамента разрешений и согласований ООО "Камчатнефтегаз" Александр КРАВЧЕНКО. И подчеркивает, что, несмотря на это, будет проводиться его мониторинг.

Но, похоже, эти доводы не до конца убеждают магаданских и камчатских экологов, которые по-прежнему ставят под сомнение безопасность нефтяного проекта.

- Мы опасаемся крайней ситуации. В случае серьезной аварии с разливом нефти могут пострадать популяции краба, минтая, лосося, а также гижигинской сельди, - считает исполнительный директор общественной организации "Магаданский центр окружающей среды" Ольга МОСКОВИНА.

- В период проведения геологоразведочных работ я не вижу серьезной угрозы для окружающей среды, - говорит директор Института биологических проблем Севера ДВО РАН Игорь ЧЕРЕШНЕВ. - Гораздо больше опасений вызывает промышленное освоение шельфа. В случае аварии танкера или разрыва нефтепровода будет залито все побережье Западной Камчатки, а за счет течений зона загрязнений увеличится в несколько раз. Также следует учесть, что в этой части Охотского моря перепады приливов и отливов достигают 5 метров, следовательно, пострадает самая продуктивная часть берега.

Остается надеяться, что отечественная "Роснефть" и ее корейские партнеры проявят максимум открытости, позволив не только государственным, но и экологическим и общественным организациям вести строгий контроль проведения буровых работ. Что касается предложений оставить запасы Западно-Камчатского шельфа для будущих поколений, то такой вариант развития событий вряд ли возможен. В проект вложены огромные средства (в том числе и иностранные), а нефть сегодня относится к категории самых востребованных полезных ископаемых.