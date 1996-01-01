"Мечел" дотянет ветку до Эльги

Компания "Мечел" приступает к строительству железной дороги к крупнейшему в мире Эльгинскому месторождению коксующегося угля в Якутии. Она протянется к Эльге от БАМовской станции Улак. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании по экономике и менеджменту Мухамед ЦИКАНОВ.

"Финансирование проекта строительства составляет порядка $1 млрд. В настоящее время общие запасы компании по коксующимся углям, рассчитанные по международным методикам, составляют 2,8 млрд тонн", - отметил Циканов. По его словам, "Мечел" планирует в перспективе выделить из своей структуры самостоятельные субхолдинги. В настоящее время в "Мечеле" существуют энергетический, горнодобывающий, ферросплавный и металлургический дивизионы.