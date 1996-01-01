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Что мешает хорошему строителю?
Еще недавно говорилось о нехватке денег, которых ни у частных инвесторов, ни у государства не хватало. Не было возможности загрузить под завязку мощности строительного комплекса, который, как шагреневая кожа, сначала было сжался из нескольких союзных и региональных министерств-монстров в одно, потом стал агентством по строительству и ЖКХ, а с мая этого года - частью Минрегионразвития РФ.
Однако деньги постепенно, начиная с 2000 г., в строительство пошли. Они победно прошлись сначала по всей России и, наконец, волной докатились до Приморья.
Сегодня вопросы уже ставятся иначе: где же такую силищу взять, чтобы освоить объемы работ по всем новым "стройкам века"? Как разгрести "авгиевы" административные барьеры, мешающие проявить весь свой потенциал строительным компаниям и промышленным предприятиям стройиндустрии? Где взять тех "комиссаров народной демократии", которые придушат "змеюку коррупции", высасывающую из отрасли ее жизненные соки?
Наверное, сегодня над этими вопросами думают в госдуме, правительстве, силовых структурах, а иногда - на праздничных банкетах строителей. А раз думают, то есть вероятность, что что-то сделают.
Наверное, одну из стопок настоящий приморский строитель в предстоящее воскресенье, празднуя День строителя, поднимет и за руководителя строительного комплекса России - замминистра Минрегиона Сергея КРУГЛИКА, который нашел-таки пламенные слова для праздничного поздравления и отметил, что "нынешний этап развития отрасли характеризуется значительной активизацией строительства во всех областях: от малоэтажного до комплексной застройки городских территорий". Может быть, найдутся силы и на тост за руководителей города и края, неустанно, день за днем гипнотизирующих нас образами великих свершений, которые ожидают всех в будущем…
На этом фоне трудно остаться равнодушным. Поэтому попробую предложить Вам универсальный набор здравиц, идущих из самого сердца нашей Издательской компании "Золотой Рог":
За наше будущее! За стройку! За здоровье! За счастье! И за удачу!
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