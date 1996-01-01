Расчет по земельным авансам сменит форму

Скорее всего, за третий квартал текущего года бухгалтерам придется отчитываться по земельному налогу, используя обновленную версию расчета авансовых платежей. Его новую форму, равно как и порядок заполнения, ФНС уже направила на утверждение в Минфин. Об этом налоговая служба сообщила в письме от 24 июля 2008 г. № 3-7-04/178.