Премии к юбилею вывели из-под НДФЛ

Денежные выплаты работникам к юбилейным датам можно расценить как подарок, и, соответственно, платить с них НДФЛ не нужно. Разумеется, в том случае, если суммы не превышают установленного лимита (сейчас - 4 тысячи рублей). Об этом напомнил налоговикам, пытавшимся доказать обратное, ФАС Северо-Западного округа в своем постановлении от 26 марта 2008 г. № А66-5098/2007.