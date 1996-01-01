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Пенсионные взносы уменьшают налоги
С 1 октября 2008 года в силу вступает Федеральный закон от 30.04.2008 г. № 56 "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", в котором впервые предусмотрен механизм экономически стимулировать не только граждан, решивших добровольно уплачивать дополнительные взносы на свою будущую пенсию, но и работодателей, вносящих взносы на накопительную часть пенсии работников. Об этом сообщает отдел работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Приморью.
Принятие этого закона затронуло и некоторые правовые акты, в том числе ряд изменений был внесен в Налоговый кодекс РФ. Федеральным законом от 30.04.2008 № 55 внесены поправки, касающиеся уплаты налога на доходы физических лиц, единого социального налога и налога на прибыль организаций. Правда, налоговые нововведения пролонгированы во времени и вступают в силу только 1 января 2009 года. И все же, уже сегодня остановимся на предлагаемых корректировках.
Согласно новациям расширился перечень социальных налоговых вычетов (напомним, что в сегодняшней редакции Кодекса "право" на вычеты имеют расходы на обучение, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение, благотворительные цели). В будущем году граждане, доходы которых облагаются по ставке 13%, могут рассчитывать на налоговый вычет в сумме уплаченных в налоговом периоде дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. Максимальная планка расходов, внесенных на накопительную часть трудовой пенсии, не установлена. Вместе с этим, совокупность расходов по данному вычету и расходов, потраченных на обучение, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, не может превышать 120 тыс. руб.
Кроме того, пополнился список доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц. Так, не будут облагаться взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений на условиях и в порядке, установленных законом от 30.04. 2008 г. № 56-ФЗ. Также выпадают из области налогообложения налогом на доходы физических лиц и единым социальным налогом взносы работодателей, уплачиваемые в соответствии с вышеназванным законом, но не более 12 тыс. руб. в год на каждого работника, в пользу которого вносились эти взносы.
Что касается налога на прибыль, то с 2009 года в составе расходов на оплату труда, уменьшающих налоговую базу этого налога, будут учитываться суммы взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". При этом надо иметь ввиду - совокупная сумма этих взносов, а также платежей, вносимых работодателями по договорам долгосрочного страхования жизни работников и добровольного пенсионного страхования или негосударственного пенсионного обеспечения работников, будет учитываться в целях налогообложения в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда.
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