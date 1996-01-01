Налоговую переплату вернут в гражданские сроки

Руководителям фирм и индивидуальным предпринимателям, пропустившим трехлетний срок для подачи заявления на возврат излишне уплаченного налога, установленный Налоговым кодексом, не стоит отчаиваться. В такой ситуации они могут применить положения гражданского законодательства, гарантирующие им право на судебную защиту. Правда, возможно это лишь в том случае, если удастся доказать, что налоговики вовремя не известили о существовании переплаты. Об этом напомнил ФАС Дальневосточного округа в постановлении от 9 апреля 2008 г. № Ф03-А51/08-2/420.