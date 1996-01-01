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Компромат не помог инспекторам доначислить налог
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Если у фирмы в порядке все документы, необходимые для возмещения НДС, поводом для отказа в таковом не могут служить даже сведения, которыми с налоговиками поделилась ФСБ. Такой вывод при всем уважении к этой организации сделал ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 21 марта 2008 г. по делу № А05-8734/2007.
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