Компромат не помог инспекторам доначислить налог

Если у фирмы в порядке все документы, необходимые для возмещения НДС, поводом для отказа в таковом не могут служить даже сведения, которыми с налоговиками поделилась ФСБ. Такой вывод при всем уважении к этой организации сделал ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 21 марта 2008 г. по делу № А05-8734/2007.