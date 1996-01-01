ЗАО ПГРК "Восток" произвело технический запуск обогатительной фабрики на месторождении серебра "Таежное" (Тернейский район, Приморский край).

Как и планировалось руководством ЗАО "Восток", в июле состоялся контрольный запуск модернизированной после 12 лет простоя фабрики по обогащению руды.

По словам председателя совета директоров компании Олега СОБОЛЕВА, все механизмы фабрики работают исправно. В настоящее время идет наладка процесса обогащения. Компания ожидает поступления американского анализатора, с помощью которого за короткий срок можно оценить содержание в руде более двадцати минеральных элементов, а также выбрать наиболее эффективные варианты ее обогащения.

Одновременно с модернизацией обогатительной фабрики на ПГРК "Восток" ведется реконструкция рудника "Серебристый" и подготовка нескольких участков для добычи руды открытым способом. Компания уже приобрела новую карьерную технику, поступление которой ожидается в ближайшее время. До конца года запланировано восстановить около 400 м штолен, часть которых после многолетнего простоя была разрушена и разграблена. Начало активной добычи на руднике запланировано на 2009 год.

По оценке руководства компании она обеспечена запасами руды на пять лет. За это время планируется прирастить запасы за счет изучения и ввода в эксплуатацию новых объектов.

По данным Управления "Приморнедра", в радиусе 60 км от "Таежного" расположены несколько интересных золотосеребряных участков с небольшими по мощности, но богатыми по содержанию рудными телами.