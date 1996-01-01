Горняки протестуют против роста цен и тарифов

Профкомы сразу нескольких горнодобывающих предприятий Приморского края сделали в конце июля официальные обращения в адрес председателя Приморского крайкома горно-металлургического профсоюза России Леонида СИНЕВИЧА с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в последнее время с ростом цен на топливо и тарифы на электроэнергию.

По их мнению, подобное развитие событий грозит этим градообразующим предприятиям, крупными экономическими потерями, и как следствие - ростом социальной напряженности в коллективах.

Тарифы и еще раз монополисты

Обращения в адрес Синевича направили профком объединенной профсоюзной организации ОАО "Приморский ГОК" и ОАО "АИР", а также профкомы ОАО "ГМК "Дальполиметалл" и ООО "Ярославская ГРК". Претензии отраслевых профсоюзов касаются действий монополистов отечественного рынка - нефтегазовых, энергетических компаний и РАО "РЖД", необоснованно, по их мнению, завышающих тарифы на свои услуги. Как отмечается в посланиях, повышение цен ведет к удорожанию себестоимости выпускаемой горнорудными предприятиями продукции и снижению их конкурентоспособности на рынке. Данные факты, как считают профсоюзы, не должны оставаться без внимания Правительства и Президента России.

В частности, вот что по этому поводу пишет председатель профкома ГМК "Дальполиметалл" Владимир ШАПОРЕНКО: "За прошедшие 10 лет цены на сырую нефть в мире выросли более чем в 7 раз, при этом цены на бензин в ЕС и США - не более чем в 1,3-1,5 раза. Значит, в рыночной экономике есть механизмы управления сложными процессами регулирования ценообразования. Пора потребовать от президента и правительства наведения порядка в ценообразовании на топливо и продукты нефтепереработки". Далее, отмечает Шапоренко, стоит обратить внимание руководства страны и на налоговое бремя, которое испытывают горнодобывающие предприятия, снижение которого только на 10% помогло бы им повысить заработную плату коллективам на 15%.

С мнением профкома ГМК "Дальполиметалл" перекликается обращение объединенного профкома ОАО "Приморский ГОК" и ОАО "АИР". "Действующее налоговое бремя разорит любое предприятие", - отмечается в письме. Только за 2007 г. компании совокупно заплатили налогов и сборов на сумму 453 млн руб. при начислении заработной платы в объеме 272 млн руб. "Как можно говорить о повышении заработной платы на предприятиях при таких грабительских налогах?" - возмущенно пишут профсоюзы.

От возникших из-за роста цен и падения конъюнктуры рынка экономических проблем горнодобывающих предприятий Приморского края, которые несут огромную социальную нагрузку вследствие того, что большинство из них являются градообразующими, страдают в первую очередь коллективы этих предприятий. Вот что по этому поводу пишет профком ООО "Ярославская ГРК":

"Средняя зарплата с каждым месяцем становится все меньше, в июне 2008г. она почти приблизилась к величине прожиточного минимума и составила 8368 руб., люди увольняются, бросают семьи и уезжают на заработки, а предприятие теряет профессиональные кадры. Почему государство молча смотрит, как гибнут уникальные месторождения и предприятия, где забота о стратегической безопасности страны? Почему делается выбор в пользу иностранных поставщиков и не сдерживаются аппетиты естественных монополистов?

И как завершение этого крика о помощи - напоминание о недавней голодовке на ООО "Русский вольфрам": "Неужели в нашем государстве, для того, чтобы быть услышанным, нужно объявлять голодовку, люди до этого уже дошли. Но нужно ли это нашей власти и государству, которое считает себя социальным и демократичным?"

Конъюнктура подкачала

В довершение перечисленных причин экономических затруднений горнорудных предприятий негативную роль в ряде случаев сыграло падение рыночной конъюнктуры.

В отношении "Ярославской ГРК" наблюдается двукратное падение спроса на флюоритовый концентрат, несмотря на то, что продукты производства комбината применяются целым рядом отраслей: металлургической, алюминиевой, химической, стекольной, парфюмерной, в цементном и сварочном производстве и даже в сельском хозяйстве. О чем это говорит? Только не о том, что перечисленные отрасли стремительно наращивают производство.

Ценовая линейка на получаемый "Приморским ГОКом" и ГРК "АИР" вольфрамовый концентрат на мировом рынке хоть и благоприятная, но у этих компаний еще есть крупное по масштабам производство пиломатериалов, которое страдает из-за недостатка собственно сырьевой базы. Добиться выделения участков лесного фонда не получается уже несколько лет, что грозит в итоге сокращением рабочих мест ни много ни мало - на 300 человек.

Ситуацию с горнорудными предприятиями Приморского края специально для ДДГ "ЗР" прокомментировал вице-президент управляющей компании ГМК "Дальполиметалл" Сергей КУРАКИН, до недавнего времени руководивший отделом краевого комитета по промышленности, курирующий горнорудную отрасль:

- Профсоюзы поднимают наболевшие вопросы, надеясь на конкретные меры со стороны государства по поддержке отрасли на федеральном уровне. На уровне края такая поддержка оказывается в виде предоставления льготных тарифов на электроэнергию. Именно она помогла выжить предприятиям горнодобывающего комплекса края в период неблагоприятной ценовой конъюнктуры на товарных рынках. Со стороны федерального центра такой поддержки не ощущается, хотя для этого не всегда нужны бюджетные деньги.

Например, не нужны деньги для того, чтобы выдавать разрешение на экспорт концентратов на следующий год в конце текущего года. Тем не менее, из года в год ОАО ГМК "Дальполиметалл" получает его во 2-м квартале, хотя по контрактам отгрузка продукции должна вестись уже с января. Задержка с разрешением экспорта на этот год привела к тому, что все склады в настоящее время затоварены концентратами, поскольку не хватает судов на их вывозку из-за северного завоза. В результате у предприятия возник дефицит собственных оборотных средств, который приходится возмещать за счет авансов иностранных торговых партнеров и кредитов банков. Особенно нам помогает Сбербанк, но проценты по кредитам отягощают экономику предприятия. Нам пришлось отложить реализацию ряда инвестиционных проектов по вовлечению в разработку новых месторождений полиметаллов, чтобы в этой обстановке работать безубыточно и выполнять обязательства своевременной выплате зарплаты, составляющей более 15 тыс. руб. и налогов.

Зачем страна создает Cтабилизационный фонд, если не помогать развиваться горнодобывающим предприятиям? Почему в такие сложные периоды государству не помочь им? Напомню ситуацию с ОАО "Приморский ГОК", которое смогло запустить производство после 2,5-летнего простоя в 90-х лишь благодаря товарному кредиту государства. Получив от реализации переданных предприятию вольфрамовых концентратов, ранее находившихся в госрезерве, 16 млрд руб., комбинат не только вернул долг с процентами за пользование кредитом, но и сохранил рабочие места. Сегодня комбинат и компания "АИР" платят самую высокую в отрасли среднюю заработную плату и ежегодно перечисляют в бюджет огромные суммы, по итогам прошлого года -450 млн руб. У государства есть и другие рычаги, чтобы не допустить стагнации или хуже того - остановки предприятий, достаточно объявить на какой-то период налоговые каникулы, ускорить возврат средств по НДС, подлежащих возмещению.

Пока же сырьевики вынуждены в одиночку противостоять экономическим проблемам и государственной машине. А итогом подобного отношения государства к своим партнерам могут стать забастовки на краю России голодных и безработных людей.