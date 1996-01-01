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Во Владивостоке в скором времени восстановят таможенные электронные терминалы
Четырехмесячная эпопея, посвященная отмене таможенной карты на российской таможне, завершилась в пользу... таможенной карты. Правда, все прелести момента почувствовали на себе лишь те клиенты, которые решили растаможить товар во Владивостоке.
В марте на таможенных пунктах Владивостока - Владивостокский автотранспортный (8 терминалов), Морской порт Владивосток и Первомайский - были оперативно демонтированы электронные терминалы по приему таможенных карт. Такое событие можно приравнять разве что к неожиданной отмене хождения VISA в отдельно взятом районе города. Паника среди всех субъектов внешнеэкономической деятельности поднялась приличная. Пора получать товар, а деньги остались на электронных счетах. Близок локоть?
Приморские коммерческие банки также оказались в более чем двухсмысленном положении. В течение 7 лет они убеждали клиентов воспользоваться столь современным сервисом, обороты по операциям с таможенной картой постоянно увеличивались.
Более того, именно Государственный таможенный комитет РФ своим приказом от 18 января 2001 г. №51 "Об использовании таможенных карт при получении акцизных марок" дал добро данной системе расчетов. Координатором эмиссии микропроцессорных пластиковых карт в середине того же 2001 г. на уровне ГТК было определено ООО "Таможенная карта". И, как выяснилось, вся проблема состояла именно в утверждении нового координатора. Но об этом позже.
Вопрос, почему шаг назад в безкарточное таможенное пространство сделала именно Владивостокская таможня, повис в воздухе. Он возник именно потому, что ни один таможенный пункт, оснащенный терминалом, в Приморском, в Хабаровском краях и на Сахалине не прекращал свою работу с картами. В то же время было сложно заподозрить и руководство Владивостокской таможни в самоуправстве.
Сегодня, когда ситуация некоторым образом разрешилась, "ЗР" обратился за комментариями ко всем субъектам данного конфликта.
На Владивостокской таможне разъяснили возникшие вопросы следующим образом.
Согласно приказу ФТС России от 13.03.2008 № 259 "О координаторе эмиссии таможенных карт" координатором был определен ФГУП "РОСТЭК". Ранее эту функцию выполняло ООО "Таможенная карта" (в соответствии с приказом ГТК России от 03.08.2001 № 758, который в связи с вступлением в силу приказа ФТС России от 13.03.2008 № 259 утратил силу).
В связи со сменой координатора Владивостокской таможней был прекращен прием таможенных платежей, уплаченных с применением таможенных карт, выпуск которых осуществляли банки-эмитенты, заключившие договор с ООО "Таможенная карта".
В Дальневосточном банке сожалеют, что решение Владивостокской таможни нанесло ущерб не только бизнесу банков, но и их клиентам - участникам ВЭД. Более того, Приказ ФТС № 259 не содержал в себе прямого указания таможням не принимать карту в качестве средства оплаты таможенных платежей. Дальневосточный банк сделал все возможное для того, чтобы ущерб его клиентов был минимальным: клиентам предложены способы "вывода" средств с картсчетов, комиссии на время "простоя карт" не взимались, были предложены иные способы оплаты таможенных платежей.
Начальник отдела по маркетингу и рекламе ООО "Примтеркомбанк"Мария ГОРОХОВА замечает, что изменение координатора эмиссии таможенных карт ни к чему не привело. Несмотря на принятое решение на общероссийском уровне, инфраструктура для принятия платежей новым эмитентом настроена не была. Единственное, что оставалось держателям карт в этой ситуации, - перевести средства со счетов таможенных карт на свои расчетные счета или снять их через кассы банков. Примтеркомбанк помог своим клиентам провести данные операции без комиссий.
В Региобанке также были удивлены демонтажу терминалов во Владивостоке: "Наши клиенты на данный момент рассчитываются по таможенным картам в Хабаровске на таможенных постах и трудностей не испытывают. Что касается организаций, которые еще не оформили таможенные карты, но думают об этом, рекомендуем не торопиться и дождаться, когда ситуация полностью стабилизируется. Вероятно, уже к концу года можно будет увидеть окончательный результат происходящих изменений".
Начальник Управления по работе с клиентами банка "Приморье" Рафаэл ГОГОРЯН рассказывает, что мартовский приказ ФТС создал определенные трудности в работе с картами в регионах.
То, что в Москве столкнули лбами ООО "Таможенная карта" и ФГУП"РОСТЭК", совершенно ясно. Уже 4 июля выпущен приказ ФТС России № 815 "О признании утратившим силу приказа № 259". Но заметим: он был принят в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москва от 30.06.2008. А значит, ООО "Таможенная карта" пришлось посудиться. Заметим, что у данного координатора есть и надежные покровители, Росбанк является владельцем доли в 19,9% ООО "Таможенная карта", не говоря уже об интересах банков-эмитентов самой таможенной карты. Поставлена ли точка в это споре?
Как заверила пресс-секретарь Владивостокской таможни Виктория ШАМАЕВА, в ближайшее время, после решения технических вопросов, Владивостокская таможня возобновит работу по приему таможенных платежей с применением таможенных карт.
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