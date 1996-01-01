В Российской академии наук посчитали, что отмена НДС спасет страну от налоговой коррупции и инфляции

Быть или не быть пресловутому налогу на добавленную стоимость (НДС)? Этот насущный вопрос давно муссируется в стенах федеральных министерств, ведомств и независимых экономических школ.

Не так давно на заседании общественно-консультационного совета по таможенной политике при Федеральной таможенной службе РФ Андрей БЕЛЬЯНИНОВ, глава ФТС, заявил о том, что НДС - это "наиболее коррупционный налог".

Верным решением в столь нелегкой ситуации, по словам Тамары КАСЬЯНОВОЙ, генерального директора "2К Аудит-Деловые Консультации", может стать снижение ставки. "Если произойдет достаточно хорошее снижение, до 10-12%, компании-однодневки перестанут работать, потому что большинству из них это будет невыгодно".

Налог на добавленную стоимость тормозит развитие народного хозяйства, снижает конкурентоспособность российских экспортеров и развитие наукоемких отраслей, считает собеседник Bigness.Ru, академик Российской академии наук (РАН) Сергей ГЛАЗЬЕВ.

Отмена налога отрицательно скажется на доходах бюджета, пугают эксперты. Впрочем, компромисс найден! Академия наук прицелилась - убить двух зайцев одним выстрелом не составит труда: ученые знают, как освободить предприятия от налогового гнета и восполнить выпадающие из казны доходы от НДС.

Сергей Глазьев поделился с нашими читателями предложениями по восполнению доходов: "Первый вариант - сбалансировать бюджет путем отказа от профицита, все равно эти деньги обесцениваются. Второй - повысить экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по отношению к добытчикам газа, который сегодня десятикратно меньше, чем по нефти на единицу условного топлива. Третий вариант - самый нежелательный - введение налога с продаж.

В самой отмене НДС экономист видит только позитивные моменты. На его взгляд, отказ от него станет важным шагом в переводе российской экономики на инновационный путь развития.

Продукты питания для конечных потребителей станут дешевле, поскольку с предприятий снимется часть налоговой нагрузки. Вследствие этого снизится и продовольственная инфляция, а производить продукты питания внутри страны станет куда выгоднее.

Кроме того, резко снизится и коррупционная нагрузка на экономику предприятий, считает он. Кстати, в связи с отменой налога произойдет и оптимизация неналоговых расходов предприятий. Сократятся затраты и самого государства: "Эта мера высвободит с предприятий бухгалтеров, которые сегодня заняты начислением НДС, а также часть налоговых инспекторов. Рынок труда от этого пополнится 1,5 млн человек, которые могли бы вполне стать специалистами в других отраслях, которые сегодня испытывают кадровый голод", - утверждает он.

Резюмируя все выше сказанное, эксперт заключил, что не видит подводных камней в деле отмены НДС, напротив, эта мера будет "способствовать снижению инфляции, диверсификации экономики, повышению доли отраслей с высокой добавленной стоимостью и декриминализации", - говорит С. Глазьев.