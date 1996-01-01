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В Приморье изменилась выкупная цена земли

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморском крае до 1 января 2010 г. выкупная стоимость земельных участков составляет 2,5% их кадастровой стоимости при продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, сообщает "Российская недвижимость".

Как пояснили в администрации края, по такой цене землю могут выкупить "коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, в том числе возведенных на месте разрушенных или снесенных, либо реконструированных зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения были отчуждены из государственной или муниципальной собственности".

Такая же цена действительна для граждан и некоммерческих организаций, являющихся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных лиц на эти здания возникло до вступления в силу Земельного кодекса РФ и если федеральными законами для указанных собственников не установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность.

По постановлению администрации края №162-па от 24 июля 2008 г. те категории, которые не вошли в первый пункт, но имеют на земле строения (здания и сооружения), во Владивостоке приобретают земельные участки по цене 17-кратной ставки земельного налога за единицу площади земельного участка.

В городах Арсеньев, Артем, ЗАТО Большой Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Уссурийск, ЗАТО Фокино - в размере 10-кратной ставки земельного налога за единицу площади земельного участка. В других населенных пунктах, а также за пределами границ населенных пунктов - в размере 8-кратной ставки.

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